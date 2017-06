Sorin Grindeanu: După ce Liviu Dragnea demisionează, demisionez şi eu

Premierul Sorin Grideanu a avut joi seară prima reacţie după ce Comitetul Executiv Naţional al PSD a votat excluderea sa din partid. Iniţial conferinţa de presă de la Palatul Victoria a fost anunţată la ora 19.00, însă aceasta a fost amânată până la ora 20.30. Şeful Executivului a declarat că va demisiona "în secunda doi" dacă şi Liviu Dragnea va renunţa la şefia PSD, întrucât îl consideră în egală măsură responsabil pentru "aşa-zisul eşec" al Guvernului, din moment ce el a fost cel care a ales miniştrii, şi va accepta convocarea Congresului PSD pentru identificarea şi rezolvarea problemelor "de fond" din partid. Sorin Grindeanu şi-a început conferinţa afirmând că va rămâne membru PSD în ciuda presiunilor făcute de Liviu Dragnea pentru excluderea sa, explicând că există soluţii statutare pentru acest lucru, în ciuda votului din Comitetul Executiv Naţional de joi. Totodată, premierul l-a acuzat pe Dragnea că "încearcă să confişte un partid întreg"

"E o zi tristă pentru mine: azi, la presiunile lui Liviu Dragnea, am fost exclus din PSD. Oricât ar încerca Liviu Dragnea să scape de mine pentru că îi sunt incomod, am fost, sunt şi voi fi pesedist, conform statutului, pe care domnul Liviu Dragnea îl încalcă. El încearcă să confişte un întreg partid şi se vede pentru că îi e frică de contactul cu marea masă a membrilor de partid. De un an acest partid nu a mai avut un BPN care se ţinea în fiecare uni. Singurele modalităţi prin care se conduce PSD sunt aceste CEx-uri, organizate în general pentru "execuţii". În istoria noastră se va consema azi că PSD a decis să depună moţiune împotriva propriului guvern din cauza ambiţiei de putere a lui Liviu Dragnea. Voi rămâne membru PSD indiferent de ce spune Liviu Dragnea, voi rămâne pesedist indiferent câte CEx-uri va organiza domnul fost pedelist Liviu Dragnea. Ce o să facă în final? O să ne excludă pe toţi din partid? Pe toţi cei care spun că lucrurile nu merg în direcţia corectă? Nu cred că o să fie lăsat, într-un final Liviu Dragnea o să fie oprit de partid. Nu mă agăţ de scaun, eu am unde să mă întorc, am făcut şcoala la timp, fără să repet ani", a declarat Sorin Grindeanu.

Premierul a precizat că, în opinia sa, "Liviu Dragnea se agaţă disperat de funcţii cu speranţa că asta îl va salva de trecut". Asta îl mână în luptă. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie să-şi asume situaţia de criză în care a aruncat România şi de care îi spuneam în urmă cu 3-4-5 zile şi pe care a trecut-o în derizoriu spunând că nu ştie despre ce vorbesc. De ce? Pentru că aşa vrea. Este singurul care poartă responsabilitatea acestui dezastru politic. Din păcate lucrurile acestea duc la incertitudine şi destabilizare. În acest moment suntem într-un blocaj. Până luni îi cer lui Liviu Dragnea să se gândească bine şi să-şi asume responsabilitatea acestei crize. După ce Liviu Dragnea demisionează, demisionez şi eu. Vreau să vă asigur pe toţi că mă voi comporta în aceşti parametri. Dar responsabilitatea numărul unu stă pe umerii celui care a dus România în această situaţie: Liviu Dragnea", a punctat Grindeanu.

Potrivit premierului, care refuză să demisioneze cu toate că alianţa guvernamentală PSD-ALDE a decis să-i retragă sprijinul politic, iar miniştrii PSD, cu excepţia lui Augustin Jianu de la Comunicaţii, au demisionat, miniştrii s-au prezentat joi la serviciu: "Conform legii trebuie să facă acest lucru. Vom vedea care va fi situaţia, indiferent ce se va întâmpla în zilele următoare avem obligaţia să nu-i facem pe români şi mediul economic să sufere, iar lucrurile trebuie să continue în aceiaşi parametri. Dacă voi constata că nu pot asigura un guvern funcţional, deşi azi toţi au fost la serviciu, atunci îmi voi da demisia. Vom intra pe procedurile constituţionale şi sper ca PSD să nu piardă guvernarea".

Grindeanu a precizat că va avea întâlniri cu mai mulţi parlamentari PSD în următoarea perioadă: "Anunţ public că în perioada următoare voi avea întâlniri cu parlamentari PSD care m-au rugat să mă văd cu ei începând din această seară. Există în interiorul partidului, dincolo de acea masă decidentă din CEx, o mare îngrijorare pentru că se fac presiuni asupra lor să voteze căderea proriului guvern. Ştiu că sunt oameni oneşti şi de bună credinţă în Comitetul Naţional, ştiu ce s-a întâmplat în aceste zile şi îi asigur că părerea mea despre ei nu s-a schimbat faţă de majoritatea dintre ei şi că sunt alături de ei pentru că ştiu prin ce trec".