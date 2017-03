Stai în clădire cu „bulină roșie“? Ai putea fi dat afară. Iată de ce!

Vești bune pentru locatarii clădirilor șubrede, care sunt în pericol de prăbușire la cel mai mic cutremur. Guvernul Grindeanu ia în calcul consolidarea imobilelor care se pot prăbuși în caz de cutremur. În fapt, este un proiect mai vechi, promovat anul trecut de Guvernul Cioloș, dar care nu a apucat să-l pună în aplicare. Proiectul prevede că, în cazul în care proprietarii nu vor să părăsească imobilele pentru a putea fi consolidate, autoritățile ar urma să intre cu forța peste locuitorii din apartamentele din blocuri încadrate în clasa I de risc seismic, urmând să îi evacueze silit, notează profit.ro, citat de româniatv.net. Proiectul pe care Executivul vrea să îl promoveze în perioada următoare ar permite primarilor să semneze decizia de evacuare temporară a unui locatar dintr-un bloc „cu bulină roșie“, după ce acel locatar a fost notificat, dar nu a eliberat în termen locuința. Sursele indică faptul că decizia de evacuare va avea caracter executoriu și va putea fi adusă la îndeplinire pe calea executării silite. Astfel, locatarul în cauză va fi obligat să se mute într-o locuință provizorie, pusă la dispoziție de administrația locală, banii pentru mutare și plata chiriei urmând să fie alocați din bugetul local. Practic, cetățenii mutați vor achita costul întreținerii noii locuințe, nu și chiria, deoarece sunt mutați dintr-o locuință pe care o dețin în proprietate, nu în chirie, arată profit.ro. În prealabil, proprietarii apartamentelor din astfel de blocuri vor fi obligați să permită intrarea în casă a autorităților pentru expertizare și măsurători cadastrale necesare înregistrării imobilului în cartea funciară, precum și pentru proiectare. „Locatarii vor fi anunțați cu o lună înainte de sosirea autorităților, iar dacă refuză să primească vreo persoană, atunci autoritățile vor apela la instanță, de unde se vor întoare rapid cu ordonanță președințială a judecătorului, dată cu citarea părților, pentru evacuare“, mai arată sursa citată. Reprezentanții Guvernului spun că decizia lor radicală este susținută de faptul că sunt sute de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic și care se pot prăbuși în cazul unui seism major din sursa Vrancea.

CÂTE CLĂDIRI AR PUTEA FI CONSOLIDATE

Amintim că, în 2015, Guvernul Ponta a aprobat un program de acțiuni privind lucrările de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat și care prezintă pericol public. În cadrul acestui program, pentru care a fost alocată suma de cinci milioane de lei, au fost incluse 67 de clădiri, construite înainte de 1977. Dintre acestea, 48 se află în București, celelalte 19 fiind în Câmpina, Tulcea, Covasna, Bacău, Ploiești, Suceava și Târgu Mureș. Și în municipiul Constanța există mai multe clădiri care vor fi consolidate prin intermediul acestui program. Șeful Inspectoratului de Protecție Civilă (IPC) Constanța, Ștefan Taran, a declarat, pentru ziarul „Telegraf”, că există mai multe clădiri cu risc seismic pentru consolidarea cărora a cerut în repetate rânduri bani de la Guvern. „Cele mai multe clădiri cu risc seismic se află în zona peninsulară. Acelea sunt și cele mai vechi. Nu știm ce imobile sunt incluse anul acesta în programul guvernamental de acțiuni. Am depus mai multe solicitări de acest gen”, a explicat directorul IPC Constanța. Taran a punctat, totuși, că, deși există bunăvoință de la Executiv, este foarte posibil ca proiectele de consolidare să fie anulate din cauza asociațiilor de proprietari. Potrivit legii în vigoare, o clădire cu risc seismic poate fi renovată cu bani de la Guvern numai cu acceptul tuturor proprietarilor. „Există cazuri în care am pus la punct toată documentația, însă s-au împotrivit câțiva locatari. În aceste condiții nu am putut merge mai departe. Sper, totuși, ca această hibă legislativă să fie rezolvată în viitor”, a mai spus Taran.