Start controalelor în sezonul estival! Unde reclamați neregulile?

Conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat startul controalelor odată cu începerea sezonului estival, în zonele de agrement şi localităţile de interes turistic. Astfel, în perioada 15 iunie - 31 august 2016, la nivelul fiecărei direcții sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (DSVSA) judeţene se vor constitui echipe de inspectori care vor desfăşura controale în unităţile de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. „Scopul acţiunii este protejarea sănătăţii consumatorilor, în contextul unei afluenţe mari de turişti şi a creşterii rulajului de marfă pentru unităţile din industria alimentară din zonele de agrement şi localităţile de interes turistic. Aceste controale oficiale vizează identificarea şi retragerea de la comercializarea către consumatorul final a produselor alimentare care prezintă un risc pentru sănătatea publică“, potrivit ANSVSA.

CE VOR VERIFICA

Veterinarii vor verifica: condiţiile de igienă în care funcţionează unităţile de alimentaţie publică, pizzeriile, cantinele, unităţile tip catering, cofetăriile, patiseriile, laboratoarele de cofetărie şi patiserie, pensiunile turistice, unităţile de tip hipermarket şi supermarket şi magazinele alimentare; respectarea cerinţele generale de igienă a alimentelor; respectarea cerinţelor pentru înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare cu amănuntul (unităţile de vânzare cu amănuntul trebuie să desfăşoare numai acele activităţi pentru care deţin documente de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor eliberate de către DSVSA); eligibilitatea materiilor prime; trasabilitatea materiilor prime; respectarea cerinţelor de igienă privind manipularea, prepararea şi depozitarea alimentelor; respectarea cerinţelor de igienă privind expunerea şi servirea alimentelor etc. DSVSA vor solicita sprijinul prefecturilor, în sensul că, Instituţia Prefectului va dispune autorităţilor locale (primăriilor) să informeze direcțiile veterinare cu privire la perioadele în care se organizează anumite evenimente (târguri de vară, pelerinaje cu ocazia unor sărbători religioase, zilele comunelor etc.), în vederea efectuării unor controale pentru verificarea respectării condiţiilor de igienă la prepararea şi servirea alimentelor. Ca în fiecare an, veterinarii pun la dispoziția consumatorilor și un Call Center-ul gratuit (0800 826 787), astfel încât consumatorii să poată sesiza neregulile.