Stuart Bingham este anchetat pentru pariuri!

Fostul campion mondial Stuart Bingham este anchetat după ce a pariat pe mai multe meciuri de snooker, dar nu şi pe cele în care a fost implicat. Bingham a admis că a încălcat regulile instituite de Federaţia Internaţională de Biliard şi Snooker (WPBSA), dar nu ştia că nu poate paria pe meciurile în care nu evoluează. Aflat acum pe locul 3 în clasamentul mondial, Stuart Bingham va trebui să aştepte concluziile anchetei şi să vadă ce pedeapsă va primi. „Nu ştiam că nu am voie să pariez pe meciurile altor jucători. Credeam că e vorba doar de meciurile mele şi aşa ceva nu am făcut. Nu am nimic de ascuns şi am cooperat pe deplin cu investigatorii, iar acum aştept să văd rezultatul”, a declarat jucătorul englez.

WPBSA a confirmat că „nu este vorba de manipulare sau de corupţie în acest caz”. Stuart Bingham a fost informat în decembrie că ancheta este condusă de Nigel Mawer, preşedintele Comisiei de Disciplină din cadrul federaţiei internaţionale. „În urma unei anchete desfăşurate de WPBSA în cazul sportivului Stuart Bingham pentru pariuri, o decizie va fi luată de Comisia de Disciplină la o dată ce va fi comunicată”, se arată în comunicatul WPBSA.

Este foarte posibil ca decizia să nu fie luată mai devreme de startul Campionatului Mondial, care va debuta pe 15 aprilie. Stuart Bingham, în vârstă de 40 de ani, a reuşit să câştige primul său titlu de campion mondial în 2015, după o finală câştigată cu Shaun Murphy, scor 18-15.

La începutul acestui an, Alfie Burden a fost suspendat pentru o jumătate de an şi a primit o amendă de 5.000 de euro, după ce a pariat 25.000 de lire sterline pe meciuri din diferite turnee de snooker, inclusiv cele în care a fost implicat.

