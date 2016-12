Teatrul de Stat duce „Gâlcevile din Chioggia” la Galaţi

Teatrul de Stat Constanţa va participa la cea de-a XXIV-a ediţie a Festivalului Naţional de Comedie de la Galaţi, unul dintre cele mai importante şi longevive evenimente de gen din România, care se va desfăşura în perioada 7-14 octombrie. Instituţia de la malul mării va prezenta, pe scena Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi, pe 10 octombrie, de la ora 19.00, comedia „Gâlcevile din Chioggia”, de Carlo Goldoni, în regia Danei Dumitrescu.

Din distribuţie fac parte: Andu Axente, Laura Iordan, Turchian Nasurla, Andrei Cantaragiu, Marian Adochiţei, Adrian Dumitrescu, Luiza Martinescu Toma, Georgiana Mazilescu, Andreea Ţuţui, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip şi Cristina Oprean. Scenografia piesei este semnată de Lăcrămioara Dumitraşcu, mişcarea scenică îi aparţine Stelei Cocârlea, iar ilustraţia muzicală este semnată de Adrian Alexandru. Spectacolul a avut premiera în luna februarie 2011.

ŞASE... POPASURI ÎN „CAPITALA COMEDIEI” Prima ediţie a Festivalului Naţional de Comedie de la Galaţi a avut loc în 1976, evenimentul desfăşurându-se, de-a lungul anilor, cu unele întreruperi, sub mai multe titulaturi, fără a-şi uita, însă, misiunea: promovarea actului cultural sub auspiciile Thaliei. Teatrul de la malul mării urma să participe la această manifestare un an mai târziu, în 1977, cu „Cercul pătrat”, de Valentin Kataev, în regia lui Constantin Dinischiotu. Următoarele apariţii în faţa publicului gălăţean se petreceau în 1982, cu „Răzbunarea”, de Alexander Fredro, în regia lui Lucian Iancu şi în 1985, cu „Revelion la baia de aburi”, de Emil Braghinski şi Eldar Reazanov, în regia lui Dominic Dembinski.

Tradiţia festivalului de la Galaţi a continuat şi după anul 1990. În anul 2000, „Dramaticul” de la malul mării avea să-şi mai facă apariţia pe scena Festivalului de Comedie de la Galaţi, după 15 ani, cu spectacolul „Unde-i revolverul?”, de Gorgey Gabor, în regia lui Mircea Cornişteanu. Revenirea actorilor Teatrului de Stat în capitala comediei româneşti a avut loc în anul 2010, când „Bolnavul închipuit”, de Moliere, în regia lui Cristian Gheorghe, a câştigat respectul festivalierilor. La fel ca şi producţiile precedente care au cucerit aplauzele publicului la Galaţi, şi „Gâlcevile din Chioggia” este o comedie de succes, primită extrem de bine atât de critica de specialitate, cât şi de public.