SUA

Incident armat într-o şcoală

Focuri de armă au fost trase, ieri, într-o şcoală generală din orăşelul Sparks din statul american Nevada. Potrivit primelor comunicate de presă, două persoane au murit, printre care şi atacatorul, iar doi elevi sunt în stare critică la spital. Martorii susţin că atacatorul s-ar fi sinucis după ce a împuşcat mortal o persoană. Iniţial, presa anunţase că suspectul a fost omorât în schimbul de focuri cu poliţia.

RUSIA

Explozie în autobuz

Autorităţile ruse anunţă că cel puţin şase persoane au fost ucise într-o explozie produsă ieri într-un autobuz, în oraşul rus Volgograd. La originea incidentului s-ar afla un dispozitiv exploziv. ”Şase persoane au murit, iar şapte au fost rănite. Aproximativ 40 de persoane erau la bordul autobuzului. Sunt examinate toate ipotezele”, a declarat un oficial din cadrul filialei locale a FSB. A fost declanşată o anchetă pentru atac terorist.

PAKISTAN

Atentat sângeros

Ieri, după explozia unei bombe la trecerea unui tren de pasageri în provincia pakistaneză instabilă Balucistan, cel puţin şase persoane au fost ucise şi alte 20 rănite. Bomba a explodat la trecerea trenului Jaffar Express în apropierea unei gări din districtul local Naseer Abad. Această linie feroviară face legătura între Rawalpindi şi Quetta, capitala Balucistanului. Potrivit unui alt oficial local, Zafar Shah Bukhari, trenul a deraiat după explozie. Balucistan, provincie cu o suprafaţă comparabilă cu cea a Italiei, situată la frontiera cu Iranul şi Afganistanul, este devastată de conflictul dintre rebeliunea secesionistă şi forţele armate, de atacurile împotriva minorităţii musulmane şiite comise de grupări radicale sunnite şi de banditism. Atacul împotriva Jaffar Express nu a fost încă revendicat.

IRAK

Baie de sânge

Cel puţin 49 de persoane au murit, duminică, în violenţe înregistrate din Irak, dintre care 34 în explozia urmată de un atentat sinucigaş împotriva unei cafenele din Bagdad. În afară de persoanele ucise, alte cel puţin 50 au fost rănite. Aproape niciun eveniment susceptibil să atragă mulţimea în Irak nu este ferit de violenţe. Moscheile, terenurile de fotbal, căsătoriile, înmormântările şi chiar locurile ultrasecurizate, precum închisorile, sunt luate drept ţintă. Anterior, în cursul zilei, opt kamikaze au atacat forţele de securitate şi o clădire guvernamentală din Rawa, în provincia Al-Anbar, provocând moartea a opt persoane, dintre care un copil, trei membri ai consiliului local şi trei poliţişti. Doi kamikaze pe jos şi unul la bordul unei maşini pline cu explozibil au atacat sediul local al Poliţiei, în timp ce un al patrulea şi-a izbit maşina de un punct de control de la intrarea în localitatea Rawa. Alţi trei kamikaze pe jos şi un al patrulea la bordul unui vehicul au atacat sediul administraţiei locale, unde oficialii aveau o reuniune. Localitatea Rawa, situată la circa 75 de kilometri de frontiera siriană, este pentru a doua oară în decurs de o lună ţinta atentatelor. Tot duminică, o bombă amplasată pe marginea drumului şi o maşină-capcană au explodat la trecerea coloanei oficiale a unui colonel de Poliţie, la nord de Bagdad, provocând şase morţi şi şapte răniţi. La sud de capitală, un vânzător de carne pe marginea drumului a fost împuşcat mortal, în timp ce explozia unei bombe a rănit şase persoane la Bagdad. Aceste noi atacuri au loc în Irak în timp ce ţara se confruntă cu cele mai grave violenţe din ultimii cinci ani, când a ieşit dintr-un conflict confesional sângeros între sunniţi şi şiiţi, în timp ce războiul din Siria vecină a provocat temeri privind o eventuală extindere transfrontalieră.

EGIPT

Împuşcături mortale

Trei persoane au fost ucise, între care o fetiţă în vârstă de 8 ani, iar alte 12 au fost rănite de o persoană necunoscută, duminică seara, la Cairo, în timp ce tocmai ieşeau dintr-o biserică. Acesta este primul atentat împotriva creştinilor comis la Cairo de la destituirea de către armata egipteană a preşedintelui islamist Mohamed Morsi, la 3 iulie. Creştinii egipteni, majoritatea copţi, sunt periodic vizaţi de atacuri de la îndepărtarea lui Morsi şi mai ales de la evacuarea în forţă, la 14 august, a două zone din capitală ocupate de susţinătorii lui.

MUNTENEGRU

Violenţe la Gay Pride

Ciocniri au avut loc, duminică, între Poliţia din Muntenegru şi mai multe sute de persoane ostile desfăşurării primei parade Gay Pride organizate la Podgoriţa, capitala Muntenegrului, ţară foarte conservatoare, care îşi negociază intrarea în UE. Adversarii Gay Pride au aruncat cu pietre şi petarde în forţele de ordine care îi împiedicau să se apropie de participanţii la marş. Poliţia a ripostat cu gaze lacrimogene şi a lovit cu bastoanele manifestanţii ostili, reţinând mai mulţi dintre ei. Marşul gay, însoţit de un important dispozitiv poliţienesc, s-a desfăşurat fără incidente. În iulie, ciocniri violente au avut loc între Poliţia muntenegreană şi circa 100 de persoane ostile desfăşurării primei parade Gay Pride din Muntenegru, organizată în oraşul de coastă Budva. Comunitatea homosexuală duce o viaţă foarte discretă în Muntenegru, ţară cu doar 650.000 de locuitori, temându-se să nu facă obiectul unor agresiuni şi neavând încredere în autorităţi pentru a o proteja. Potrivit sondajelor, 70% dintre muntenegreni consideră homosexualitatea o boală.

ISRAEL

Proiectile siriene în zona Platoului Golan

Două proiectile lansate de pe teritoriul Siriei au explodat ieri în zona Platoului Golan, un sector aflat sub control israelian. Incidentul nu s-a soldat cu daune materiale sau victime. Situaţia din Podişul Golan este tensionată de la începerea conflictului sirian, în urmă cu doi ani. La nivel oficial, Israelul este încă în stare de război cu Siria. Armata israeliană deţine controlul, din anul 1967, asupra unui sector de 1.200 de kilometri pătraţi în Platoul Golan. Tot ieri, patru rachete lansate din Siria au căzut în oraşul Hermel, situat în estul Libanului, la zece kilometri de frontiera dintre Siria şi Liban. Nu au fost semnalate victime.

AUSTRALIA

Stare de urgenţă

Pompierii australieni încercau ieri dimineaţă să izoleze mai multe incendii în sud-estul ţării, pentru a evita fuzionarea acestora într-un megaincendiu, în apropiere de Sydney. Mai mult de 200 de case au fost deja mistuite de foc şi alte 120 distruse de incendiile care fac ravagii de mai multe zile în statul New South Wales, care se confruntă cu secetă şi temperaturi neobişnuit de ridicate. Zeci de incendii au fost stinse, iar 58 continuă să progreseze, în timp ce 12 sunt considerate ieşite de sub control. Un fum alb gros contină să plutească deasupra Sydney. Autorităţile din New South Wales au decretat duminică starea de urgenţă, ceea ce le permite pompierilor să evacueze în forţă locuitorii, în caz de forţă majoră. Aceştia din urmă pot fi chiar amendaţi dacă nu se conformează ordinului de evacuare.