The Mono Jacks la Constanța: „Vreau o mie de DA pentru fiecare NU“

Turneul #UșorDistorsionat al trupei The Mono Jacks continuă sâmbătă, 9 decembrie, la Constanța, în Doors Club. The Mono Jacks a lansat pe 3 noiembrie un album nou, „Ușor distorsionat“. E al doilea album al trupei, dar primul integral în limba română, și totodată primul în noua componență, care îi aduce pe John Ciurea la tobe şi pe Andrei Zamfir la chitară. The Mono Jacks a fost fondată în 2008, la iniţiativa lui Doru Trăscău, cunoscut deja publicului din activitatea cu formaţia ab4.Trupa a debutat în 2010 cu albumul „Now In Stereo“, care s-a bucurat de un răspuns entuziast din partea publicului pentru single-urile „Maria“ şi „Woman“. Au urmat de două EP-uri: „Fortunes“ (2011), din care s-a remarcat single-ul „Gândurile“, şi „Gândurile Remixed“ (2012) cu reinterpretări ale piesei realizate de artişti precum Brazda lui Novac, The Pixels sau L’Orchestre de Roche.

DESPRE CEL MAI NOU ALBUM

Este un album de zece piese, la care s-a lucrat în această vară. Ușor virgulă distorsionat sau distorsionat ușor, al doilea album The Mono Jaks, e cântat în română și e bine produs. A meritat așteptarea de șapte ani. Întâlnim compoziție serioasă și idei muzicale în acest album, iar ele pot fi explorate ulterior pentru alte teme, pentru că fiecare album este o creștere și o maturizare, în esență. Linia melodică este antrenantă, fiecare instrument se desprinde de grup și apoi revine în armonie.

Este ușor de dedus că piesa „O mie de da” este deja următorul hit al The Mono Jacks. Pur și simplu știi, iar versurile te fac să înțelegi că este o piesă pentru și despre fiecare dintre noi.

Ne revedem cu ei noi, constănțenii, la Club Doors, sâmbătă, 9 decembrie, la ora 20.00.

Info și rezervări la tel: 0763661622.