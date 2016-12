Transportatorii, scoși forțat de pe șosea?

Multinaționalele din asigurări și ASF vor să falimenteze transportatorii autohtoni prin majorarea prețurilor RCA, spune cei de la COTAR. „A început o nouă campanie de dezinformare, prin care se încearcă, în mod lamentabil, să se justifice scumpirile RCA. ASF refuză sistematic să comunice un preț justificat de referință pentru polițe. Noi am calculat că o firmă de profil ar obține profit dacă RCA ar costa 1.200 euro pe an pentru un camion și, respectiv, 1.300 lei pentru un taxi. Și totuși, prețurile plătite în 2016 sunt de 5.000 euro la camioane și 3.600 lei la taximetre! Ce se întâmplă cu diferența de bani? Este scoasă din țară de aceste multinaționale, prin chirii supraevaluate, daune fictive, prețuri de transfer și contracte supradimensionate de consultanță. Acum nouă luni am sesizat ASF în această privință. Nu s-a întâmplat nimic. Dar, în continuare, firmele de transport sunt sugrumate de acești geambași din asigurări, protejați de instituții românești care nu-și apără cetățenii și capitalul autohton“, spune președintele COTAR, Vasile Ștefănescu. De ce se dorește falimentarea lor? Pentru a face loc companiilor străine, adaugă el - „Când vine vorba de plata daunelor, firmele de profil întârzie ilegal 85% dintre dosare și, în 90% dintre cazuri, plățile sunt parțiale. Ne întrebăm și noi - cum este posibil ca reprezentanțele auto străine care operează aici să aibă tarife de manoperă chiar și de patru ori mai mari decât service-urile independente, pentru care asigurătorii le achită cu ochii închiși?!?“. Cei de la COTAR reamintesc că, în lipsa rezolvării crizei, toți transportatorii vor bloca România, la 15 septembrie.