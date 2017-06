Trei românce atacă sferturile turneului de la Madrid

În optimile de finală ale turneului WTA Premier Mandatory de la Madrid, desfăşurat pe zgură şi dotat cu premii în valoare totală de 5.439.350 de dolari, s-au calificat trei tenismene din România. Constănțeanca Simona Halep, cap de serie numărul 3 şi locul 8 în clasamentul mondial, câștigătoarea de anul trecut, Irina Begu (29 WTA) şi Sorana Cîrstea (83 WTA) continuă lupta în capitala Spaniei, urmând să forţeze prezenţa în sferturi.

După revenirea spectaculoasă din partida cu Roberta Vinci, Simona Halep a declarat pentru site-ul oficial al WTA: „Jocul Robertei a fost unul foarte incomod. Slice-urile ei erau foarte greu de returnat. A servit bine, a lovit tare şi cu dreapta, a jucat incredibil. Am fost aproape să pierd, dar am rămas puternică până la final. M-am concentrat şi nu am renunţat în niciun moment. Asta face ca victoria să fie şi mai importantă, înseamnă enorm pentru încrederea mea”.

Miercuri, în duelurile din optimi, tenismenele noastre vor evolua după următorul program. După ora 16.30 se vor disputa meciurile Simona Halep - Samantha Stosur (Australia, 19 WTA) şi Irina Begu - Kiki Bertens (Olanda, 21 WTA), iar întâlnirea Sorana Cîrstea - Misaki Doi (Japonia, 53 WTA) va începe după ora 18.00.

Partidele vor fi transmise în direct de Digi Sport.

HALEP ŞI BEGU CONTINUĂ ŞI LA DUBLU

La dublu, Simona Halep şi Irina Begu s-au calificat în sferturile de finală, după ce au trecut, cu scorul de 6-2, 7-5, după 65 de minute de joc, de perechea Nao Hibino (Japonia) / Alicija Rosolska (Polonia). În al doilea set, Halep şi Begu au revenit de la 1-5, iar în sferturi vor înfrunta dublul Sania Mirza (India) şi Yaroslava Shvedova (Kazahstan), favoritele numărul 4, care au trecut în optimi de perechea româno-americană Monica Niculescu / Christina McHale, cu scorul de 6-1, 7-5, după o oră şi 13 minute. Prin prezenţa în sferturi la dublu, Begu și Halep și-au asigurat un cec în valoare de 40.740 euro și 215 puncte WTA.