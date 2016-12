Tudor Chirilă vrea să citească 20 de pagini pe zi

Apreciat de generația tânără mai ales pentru atitudinea sa asumată, pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume, cântăreţul şi actorul Tudor Chirilă stârnește simpatie și în rândul celor mai în vârstă. Aceștia îl vor aprecia și mai mult pe solistul trupei Vama când vor auzi despre marea sa dorință din 2016: aceea de a citi măcar 20 de pagini pe zi. Cei mai tineri trebuie doar să-i urmeze exemplul și așa se pot salva de la blazare îmbogățindu-și, în același timp, bagajul cultural cu cel puțin 21 de cărți citite.

„E MUSAI SĂ NU RATEZI NICIO ZI!” „Unul din regretele cu care am rămas din 2015 e că am citit prea puţin. Din lipsă de timp sau proastă organizare sau pur şi simplu din lene. Mi-am propus anul ăsta o chestie simplă, pe care o recomand tuturor celor care cred că blazarea se instalează odată cu lipsa lecturii. 20 de pagini pe zi. Nu este mult, 20 de pagini se citesc în jumătate de oră, mai mult sau mai puţin. Dar e musai să nu ratezi nicio zi. Pot exista zile mai bune (weekend-uri, poate) în care baremul se poate depăşi. La un calcul simplu avem 7.300 de pagini pe an şi la o medie de 350 de pagini pe carte avem 21 de cărţi citite. Nu e mult, dar mă gândesc că e un minim necesar care, adăugat la o bază de lectură iniţială, înseamnă un soi de rămânere pe linia de plutire intelectuală. Plus că e un minim uşor de împlinit, uşor de depăşit. Cu puţină voinţă poate deveni o dependenţă fericită şi utilă”, a scris Tudor Chirilă pe contul său de pe reţeaua de socializare Facebook.

Citește și:

Chirilă le interzice fanilor fumatul la concerte