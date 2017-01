Uite cine va construi șoseaua de coastă!

După multe chinuri și zbateri, licitația pentru desemnarea firmei care va construi primul tronson al șoselei de coastă are, în fine, un câștigător. Oferta cea mai bună pentru realizarea lucrării a fost făcută de o firmă din județul Cluj, SC Tecte SRL. Contractul va fi semnat după o perioadă de 10 zile în care pot fi depuse eventualele contestații. SC Tecte SRL a fost înfiinţată în 2013, asociaţi fiind D’Adiutorio Appalti e Costruzioni SRL,Tecno Appalti SRL şi Edilcostruzioni Group SRL. În 2013, firma a avut pierderi de 50.440 de lei. Subcontractanţi: SC Avitech CO SRL din Voluntari, bulevardul Pipera, şi SC ISP Verificări SRL, din Bucureşti. În 2014, firma avea 0 (zero) salariaţi, 0 (zero) cifră de afaceri şi, implicit, 0 (zero) profit.

Proiectul s-a lovit, de-a lungul anilor, de foarte multe piedici din partea Guvernelor PDL. Am aflat de la Sulfina Barbu că un proiect care ar duce la modernizarea zonei costiere nu se poate derula pentru că trebuie protejați ciulinii de taluz și o anume specie de șoareci, fără de care ecosistemul costier ar fi dat peste cap. După ce s-a epuizat subiectul ecosistemului zdruncinat, a apărut o altă problemă: fie firmele nu se mai prezentau la licitații de frica de a nu fi anchetate doar pentru simplul fapt că au avut îndrăzneala de a participa la o licitație organizată pentru un proiect al Primăriei Constanța, fie nu se încadrau în criteriile eligibile.

TRASEUL ȘOSELEI DE COASTĂ

Poate acum, contractul în valoare de 7,5 milioane de euro din fonduri UE va fi atribuit şi constănţenii se vor bucura de primul tronson al șoselei de coastă, ce va face legătura între Portul Tomis şi plaja Modern și va avea o lungime de 2,7 kilometri. „Șoseaua va porni de la Comandamentul Flotei, va merge pe actualul traseu din jurul Portului Tomis, apoi spre vechile cabine de duș și va urca spre intersecția străzilor Mihai Eminescu și Smârdan, unde este Fundația „Oleg Danovski“. Acolo se va face racordul cu rețeaua de drumuri deja existentă printr-un sens giratoriu, astfel încât să putem accesa toate direcțiile ieșind de pe șoseaua de coastă. Drumul va avea două benzi pe sens, va fi dublat de zona pietonală și o pistă de biciclete“, a declarat primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău. El a adăugat că întreaga şosea va avea 11 kilometri, care vor lega Constanța de Mamaia.