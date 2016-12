Uite dobânda, nu e dobânda!

Banca Comercială Română (BCR) consideră că nicio instanţă nu poate elimina dintr-un contract de credit referirile cu privire la dobândă, însă banca se va plia pe decizia ICCJ şi va avea discuţii cu clienţii care au câştigat procesul privind dobânda variabilă, a afirmat directorul regional din cadrul BCR Nicolae Cîrciumărescu. Reamintim că BCR a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie procesul colectiv intentat de 200 de clienți, care au contestat dobânda variabilă stabilită unilateral de bancă. El a explicat că dobânda în cauză a fost aplicată în trecut de bancă, în perioada 2008 - 2009, până la apariţia celebrei Ordonanţe 50 - „Era variabilă și o comunicam lunar clienților! Din 2010, dobânda respectivă nu mai există în contractele noastre“. El a precizat că, pentru ceilalţi clienţi ai băncii care au împrumuturi garantate în derulare, BCR a lansat un program de renegociere a condiţiilor de creditare - „Cei cu credite imobiliare pot beneficia de o dobândă de 4,95% pe an, pentru o perioadă de cinci ani, iar cei care au credite de nevoi personale cu ipotecă pot avea o dobândă de 5,95% pe an, în primii cinci ani. După această perioadă apare o dobândă variabilă, calculată după formula Robor/Euribor/Libor la şase luni plus 3, respectiv 4%“. Potrivit spuselor lui Cîrciumărescu, circa 50.000 de clienți ai băncii ar fi eligibili pentru renegociere.

