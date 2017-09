Un liberal vrea mai puţine zile libere pentru români

În România, în 2017 avem 14 zile libere legale de la stat, cu două mai multe decât în 2016. Un calcul pentru acest an ne arată că, până acum, românii au avut deja 12 zile libere. O verificare simplă arată însă că, prin mărinimia guvernanților, numărul real de zile libere este mai aproape de 30. Asta pentru că Executivul a asigurat „punți” care practic dublează numărul zilelor libere stabilite legal. Din cauza numărului mare de zile libere, economia țării are de suferit. Nu o spunem noi, ci vicepreşedintele PNL, senatorul Florin Cîţu. Liberalul scrie pe pagina sa de socializare că acest lucru va afecta negativ PIB-ul României. „În UE, doar Bulgaria, Ungaria și Letonia au mai multe zile libere legale decât România. Iar pentru a vedea impactul asupra PIB-ului al zilelor libere legale, un studiu al Centre for Economics and Business Research arată că cele 8 zile libere legale din Marea Britanie înseamnă un PIB mai mic cu 3,2 miliarde lire sterline pe an. Revenind la România, PSD ne spune că în acest an vom produce un PIB de 816 miliarde lei. În primul trimestru am reușit 185 miliarde lei. Mai avem 650 miliarde lei, în condițiile în care luna august este lună de concedii, iar statul oferă “punți” cu nemiluita“, a afirmat Cîțu.

Liberalul spune că, potrivit Codului Muncii din România, cele 30 de zile libere, dacă sunt lucrate, trebuie compensate sau plătite. „Îngrijorarea mea este legată de faptul că numărul acestor zile se va mări în continuare! Vă las pe dumneavoastră să judecați dacă este normal ca un număr de șmecheri angajați la stat să hotărască pentru toată România creșterea acestui număr de zile în continuare. Mai ales pentru că nu o fac din convingere, ci doar pur electoral. România nu-și permite asta. Este momentul să limităm numărul zilelor libere“, a punctat Cîțu.