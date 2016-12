”Un poliţist şi trei sferturi”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Comedia ”Un poliţist şi trei sferturi” / Ride Along 2”, regizată de Tim Story, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 34 milioane de dolari, informează leblogtvnews.com. În urmă cu exact doi ani, comedia "Un poliţist şi jumătate / Ride Along”, cu Ice Cube şi Kevin Hart, dar şi cu actorul român Dragoş Bucur, genera o surpriză uriaşă în box office-ul nord-american, obţinând încasări de 135 de milioane de dolari, în contextul în care bugetul său de producţie a fost de doar 25 de milioane de dolari. ”Ride Along 2” a avut un buget de producţie de 40 de milioane de dolari şi prezintă noile aventuri ale agentului de pază logoreic Ben Barber, interpretat de Kevin Hart, nou-acceptat în academie, care face din nou echipă cu James Payton, interpretat de Ice Cube, un detectiv coleric, pentru a patrula pe străzile din Atlanta, potrivit cinemagia.ro.

Pe poziţia a doua în box office-ul nord-american s-a menţinut filmul ”The Revenant: Legenda lui Hugh Glass / The Revenant”, regizat de Alejandro Gonzalez Inarritu, în care actorul Leonardo DiCaprio joacă rolul unui vânător însetat de răzbunare, după ce este abandonat de prietenii săi în vestul american, în condiţii extrem de ostile, în secolul al XIX-lea. Acest film, ce ar putea să îi aducă lui DiCaprio primul Oscar din carieră, a obţinut încasări de 29,5 milioane de dolari de vineri până duminică. Lungmetrajul ”Star Wars: Trezirea Forţei”, cel mai recent film din seria ”Războiul stelelor”, a pierdut poziţia de lider pe care a ocupat-o timp de patru săptămâni în box office-ul nord-american şi a coborât pe poziţia a treia, cu încasări de 25,1 milioane de dolari.

Drama ”13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”, regizată de Michael Bay, a debutat pe locul al patrulea în box office-ul nord-american, cu încasări de 16 milioane de dolari de vineri până duminică. Comedia ”Tata în război cu... tata / Daddy's Home”, cu Mark Wahlberg şi Will Ferrell, a pierdut două poziţii şi a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 9,3 milioane de dolari de vineri până duminică.

