Va deveni Constanța raiul parcării ilegale?

23:17:42 / 29 Decembrie 2015

Politia locala = parcagii

Nu-l vad pe acest domn politist local ingrijorat de furturile ce au loc in Constanta, de scandalagii care fac legea in anumite cartiere....domnule politist local acestea sunt durerile noastre.....stiu, pe politistii locali (apropo, sa corectez.....pe fostii gardieni publici) in doare de parcari, de negocierea caracatitei. Sa va fie rusine!