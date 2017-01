Val de frig în Europa: 23.000 de copii migranți, în pericol

Peste 23.000 de copii migranți, care sunt afectați în Grecia și Balcani de un val de frig, riscă să se îmbolnăvească de infecții respiratorii, unii riscând 'chiar moartea prin hipotermie', a avertizat vineri Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), relatează AFP.

'Fără nicun semn de acalmie a condițiilor meteo extreme și a furtunilor care afectează centrul, estul și sudul Europei, copiii refugiați și migranții riscă infecții respiratorii și alte afecțiuni grave -chiar moartea prin hipotermie', potrivit unui comunicat al UNICEF. În Grecia și în Balcani, în special, aproximativ 23.700 de copii refugiați și migranți, între care sugari și nou-născuți -cei mai mulți din Siria, Irak și Afganistan -sunt încă blocați, a adăugat sursa citată. Temperaturile au scăzut sub -20 de grade. Și 'mulți sunt în adăposturi dotate necorespunzător pentru iarnă și încă și mai puțin pentru temperaturi sub zero grade', se menționează în comunicat. În anumite regiuni din Grecia, în special în insulele unde mii de refugiați se adăpostesc în corturi, au fost înregistrate ninsori abundente pentru prima dată în ultimii ani.

'Sugarii și bebelușii au în general o constituție mai puțin rezistentă la frig, ceea ce îi face mai vulnerabili la probleme respiratorii și infecții virale și bacteriene potențial fatale, ca pneumonia și gripa', a subliniat Basil Rodrigues, consilier pe probleme de sănătate al UNICEF pentru regiunea Europa Centrală și de Est, se arată în comunicat.