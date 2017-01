Vezi cum va fi vremea în cele trei zile de Crăciun

Deși cel mai frumos Crăciun e cel cu zăpadă, meteorologii ne spun că din păcate nu vom avea parte nici măcar de un fulg de nea. Ba mai mult, după cum arată prognoza meteo realizată de specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie, vrea va fi primăvăratică, așa că vom avea nevoie mai degrabă de ochelari de soare decât de patine, schiuri sau sanie. În următoarele zile vremea se încălzește treptat, astfel că duminică, 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun vom avea chiar și 14 grade Celsius în Dobrogea. Vineri, 25 decembrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele se vor încadra între 8 și 10 grade C, iar minimele între 1 și 6 grade C. Sâmbătă, 26 decembrie, vremea va fi frumoasă, în încălzire. Vor fi maxime cuprinse între 9 și 11 grade C și minime între 2 și 6 grade C. Duminică, 27 decembrie, vom avea timp frumos. Vor fi temperaturi maxime care se vor situa între 10 și 14 grade C și minime între 3 și 7 grade C.