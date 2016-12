Victorie lejeră pentru HC Dobrogea Sud

HC Dobrogea Sud Constanța a revenit în fruntea clasamentului Diviziei A la handbal masculin, după ce a câștigat miercuri, în deplasare, scor 44-25 (22-13), partida cu CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina, din etapa a 5-a. Constănțenii au dominat partida cu autoritate, iar în partea secundă antrenorul Djordje Cirkovic a introdus jucătorii tineri din lot. „A fost un meci normal din liga secundă, împotriva unor jucători care nici măcar nu sunt profesioniști. Am controlat jocul din primul până în ultimul minut și am rulat întreg lotul. A fost o deplasare pitorească, într-o zonă frumoasă a țării, pe care mulți dintre colegii mei nu o văzuseră. În plus, Vicov este singurul sat care are echipă în Divizia A de handbal masculin. Partida s-a jucat într-o sală mică, în genul celei de la Năvodari”, a spus președintele grupării de pe litoral, Ionuț Stănescu. Pentru HC Dobrogea Sud au marcat: B. Munteanu 7 goluri, Săulescu 5g, Vujadinovic 5g, L. Toma 5g, Rakcevic 4g, Bologa 4g, Bodnărescu 4g, Culea 3g, Buricea 3g, Todică 2g și Manoilă 2g. În urma acestui succes, HC Dobrogea Sud a revenit pe prima poziție în clasamentul ligii secunde.

După meci, constănțenii au plecat direct la Iași, unde vineri, de la ora 14.00, vor juca împotriva celor de la Poli Unistil Iași, în etapa a 6-a a Diviziei A.

Clasament: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 15p (golaveraj: 229-118); 2. HC Buzău 15p (141-101); 3. Știința Bacău 13p (168-102); 4. CSU Suceava 10p (169-84); 5. Poli Unistil Iași 10p (182-112); 6. ACS Atletico Alexandria 9p (173-161); 7. HC FARUL CONSTANȚA 9p (133-130); 8. CSM București II 7p (178-152); 9. ACS HD Teleorman Alexandria 5p (159-158); 10. LPS Piatra Neamț 3p (92-185); 11. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 1p* (107-171); 12. CSU Târgoviște 0p (112-198); 13. GSIP Moreni 0p (124-206); 14. Cimentul Bicaz -1p (53-98)**. Echipe penalizate: * -2p pentru nerespectare cerințe vârstă; ** -3p pentru neprezentare și -1p pentru nerespectare cerințe vârstă.

