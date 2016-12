Virusul Ebola s-a reactivat la o infirmieră britanică infectată în luna ianuarie, după o misiune în Sierra Leone, și care fusese declarată vindecată. Femeia de 39 de ani era vineri în stare gravă, a anunțat spitalul londonez Royal Free, unde a fost internată din cauza unei complicații tardive neobișnuite legate de boala precedentă, relatează France Presse. Pacienta, Pauline Cafferkey, se află într-o unitate de izolare. Ea a fost transportată cu un avion militar de la spitalul Queen Elizabeth din Glasgow la Royal Free din Londra, sub supravegherea experților. Pauline Cafferkey a fost testată pozitiv de Ebola la sfârșitul lunii decembrie 2014. În Africa, ea a lucrat pentru ONG-ul Save the Children, la centrul medical britanic Kerry Town. Întoarsă acasă, ea nu a putut primi medicamentul experimental ZMapp. În schimb, a fost de acord să primească un tratament antiviral experimental. I s-a administrat, de asemenea, plasmă sanguină prelevată de la o persoană care a supraviețuit virusului Ebola. A fost declarată complet restabilită la 24 ianuarie 2015.

Autoritățile sanitare scoțiene țin sub supraveghere un număr mic de oameni care au fost în contact apropiat cu Pauline, ca măsură de precauție, au declarat responsabili medicali, adăugând că riscul pentru public rămâne scăzut. ”Acesta este doar al doilea caz de reactivare a Ebola, primul fiind un supraviețuitor al cărui ochi a trecut de la albastru la verde, din cauza unei infecții persistente”, a declarat Ben Neuman de la Universitatea Reading. ”Virusul Ebola poate persista uneori timp de câteva luni în anumite țesuturi la persoanele care au supraviețuit. Riscul de transmitere de către aceste persoane pare a fi foarte scăzut, dar, cu atât de mulți supraviețuitori în Africa de Vest, există riscul să apară noi focare. De aceea, autoritățile trebuie să rămână foarte vigilente”, a spus John Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat miercuri că niciun nou caz de Ebola nu a fost confirmat săptămâna trecută, o premieră din martie 2014 încoace. Virusul Ebola poate fi transmis numai prin contact direct cu sângele sau alte lichide biologice ale unei persoane infectate, atunci când aceasta prezintă simptome. Epidemia de Ebola din Africa de Vest este cea mai gravă de la identificarea virusului în Africa Centrală, în 1976. Conform ultimelor date disponibile, aceasta a provocat 11.312 decese din 28.457 de persoane infectate, din decembrie 2013 încoace.

Citește și:

Nou caz letal de Ebola în Sierra Leone

Vaccin eficient 100% contra Ebola

Carantină în Liberia

Test de diagnosticare rapidă a Ebola, autorizat de OMS

Un medicament-minune nord-coreean ar vindeca toate bolile

O proteină oferă protecţie împotriva virusului Ebola

Nouă alertă de Ebola