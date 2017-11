Vom avea un centru de excelență pentru tratamentul diabetului. La București

Un centru de referință pentru tratamentul diabetului va fi creat în București, a declarat, marți, directorul medical al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), Turkes Ablachim, în cadrul conferinței-dezbatere "Femeia, în contextul diabetului zaharat... Povești de viață", organizată de Federația Asociațiilor Diabeticilor din România și Sănătatea Press Group. "Pentru că serviciile de ambulatoriu din România și din București sunt insuficiente în raport cu cerințele populației, ne-am gândit să creăm un centru de excelență pentru tratamentul diabetului. Prin implicarea directă a doamnei primar vom amenaja un spațiu foarte generos în București, care va fi primul centru dedicat diabetului din România. Acesta va fi un centru ambulatoriu, în care se vor găsi toate specialitățile conexe care se referă la tratamentul complicațiilor diabetului. Astfel, pe lângă cabinete de diabet vom avea cabinete de cardiologie, nefrologie, neurologie, cabinete de nutriție, cabinete de psihologie. Aici vor funcționa primul cabinet de podiatrie și primul cabinet dedicat diabetului gestațional. Desigur că acest centru nu va fi complet fără un laborator de explorări funcționale complex. Ne dorim ca pacientul diabetic să se prezinte în acest centru și absolut toate investigațiile, toate consultațiile care îi vor fi necesare să le poată realiza în ambulatoriu, fără să îi afecteze viața activă profesională", a explicat directorul ASSMB.

Realizarea centrului și dotarea cabinetelor vor fi suportate de Primăria Municipiului București, iar serviciile medicale vor fi decontate de CNAS și vor fi gratuite.

"Creșterea alarmantă a numărului de cazuri de diabet evident că duce la o disproporție a serviciilor medicale oferite. Astfel, este nevoie de crearea unor structuri medicale suplimentare. Împreună cu doamna profesor Doina Pleșca (n.r. - managerul Spitalului „V. Gomoiu“) intenționăm să introducem în structura organizatorică a noului Spital „Gomoiu“ un compartiment de diabet dedicat copiilor cu diabet zaharat nou diagnosticat și cu complicații ale diabetului care necesită spitalizare", a susținut reprezentantul ASSMB.

În opinia sa, educația privind sănătatea ar trebui să înceapă din copilărie. "Anul acesta, cu sprijinul ISMB, am obținut patru ore de educație pentru sănătate în toate școlile și grădinițele din București. Începând cu acest an școlar, cu sprijinul echipei de specialiști de la Spitalul Malaxa, vom organiza cursuri de instruire a medicilor școlari pentru ca aceștia să poată oferi informații utile copiilor despre o alimentație sănătoasă, despre importanța activității fizice și despre menținerea greutății normale. (...) În ceea ce privește viitoarele mămici, am preluat și am dezvoltat în maternitățile primăriei conceptul de școală a părinților, în care viitoarele mămici învață, pe lângă cum să își alimenteze copiii, cum să își vaccineze copii, cum să evite să facă diabet prin menținerea unor reguli de alimentație și a greutății", a adăgat Turkes Ablachim.