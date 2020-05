10 ani fără Zoran Kurtes

Pe pagina de Facebook HC Dobrogea Sud Constanta a fost postat joi, 7 mai, următorul mesaj în memoria celui care a fost Zortan Kurtes, antrenorul care a pregătit formația HCM Constanța în perioada septembrie 2008 - mai 2010, obținând calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin, în 2010, precum şi două titluri naționale.

„Antrenor. Mentor. OM! Ne e atât de dor de Zoran Kurtes, nu ne vine să credem că au trecut 10 ani de când el ne-a părăsit subit...

A părut că a stat atât de puţin cu noi, însă am trăit împreună atât de intens şi avem atâtea momente de povestit, încât am putea să umplem o carte. Dacă ne-ai putea auzi acum, Zoran, nu ţi-am mulţumi încă o dată pentru performanţe, ci am vrea să-ţi mulţumim pentru că ai făcut cuvintele „Echipă” şi „Familie” să fie sinonime, iar de la acest principiu a plecat toată povestea noastră.

„Muncim mult, iar băieţii sunt extraordinari. Cel mai important e că suntem ca o familie.” - aşa răspundea Zoran când era întrebat care e secretul pentru performanţele Constanţei. Îi promitem că aşa vom continua la HCD, pentru a onora memoria lui şi a aduce rezultate mari.

Nu te vom uita niciodată!”