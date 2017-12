10.000 de euro se furau, pe zi, din taxa de la Feteşti

06:41:57 / 08 Mai 2015

Jaf la drumul mare

In preajma statiei de taxare se afla permanent cel putin o masina de politie si alte organe de control .Era o intreaga mafie acolo. Taxatorul nu oprea toata spaga pentru el mergea mai departe la sefi la organe de control . La mall-uri in dreptul casierelor sunt doua ,trei camere pentru a le urmari daca incaseaza corect pretul pentru produsele puse pe banda ,iar dimineata trebuie sa declare suma de bani pe care o au . Soferii dupa autobuze trebuie sa declare ce bani au asupra lor cand intra in tura,iar acolo taxatorul facea ce dorea .Nu facea de capului daca nu era acoperit de mafia din spatele sau.