12 familii din Cernavodă vor locuințe de lux de la Primărie

S-a împlinit un an de când 12 de familii din Cernavodă, însumând 52 de persoane, au rămas pe drumuri în urma unui incendiu devastator care a cuprins un imobil din cartierul Columbia. În numai câteva minute, flăcările au ars din temelii baraca nr. 9 din Centrul Social din Cernavodă, unde, dintre cele 20 de apartamente, 16 erau proprietatea administraţiei publice locale. Din fericire, oamenii au scăpat nevătămaţi. Rămaşi doar cu hainele de pe ei, cei aproximativ 50 de sinistraţi, din care 19 copii, au fost preluați de Primărie și mutați în Căminul pentru persoane vârstnice, în spaţiul pentru situaţii de urgenţă. Mai mult decât atât, Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) le-a asigurat sinistraţilor, la vremea respectivă, mese gratuite, produse igienico-sanitare, lenjerii de pat, îmbrăcăminte şi încălţăminte. Totodată, a fost organizată o amplă campanie de sensibilizare a populaţiei, în urma căreia au fost distribuite multiple ajutoare: mobilier, îmbrăcăminte, produse alimentare, produse de uz casnic și medicamente. Conducerea Primăriei a spus, la vremea respectivă, că situația sinistraților este una temporară. Situația provizorie durează de un an, iar lucrurile nu se vor schimba prea curând.

SĂRACI, DAR FUDULI În ciuda mâinii întinse de Primărie și cetățeni, sinistrații spun că nu mai suportă situația în care se găsesc. După ce în vara anului trecut au organizat un protest în centrul orașului, cele 12 familii amenință că vor ieși din nou în stradă dacă Primăria nu le asigură condiții mai bune de trai. ”Stăm înghesuiți câte două - trei familii într-o singură cameră. În plus, avem un singur grup sanitar pe care îl folosesc 52 de persoane. Avem o singură cadă, iar pentru a face baie trebuie să stăm cu rândul”, a spus Dorina Pantazi, una dintre persoanele sinistrate. Femeia a adăugat că Primăria i-a mințit atunci când le-a promis că le ridică alte case. ”În barăcile care au ars, deși nu erau ale noastre, ci ale Primăriei, noi am investit. După incidentul din urmă cu un an, ne-au scos ochii cu un aragaz și un frigider și ne-au abandonat în acest cămin”, a punctat Doina Pantazi, care a recunoscut faptul că puține persoane dintre cele 52 au un serviciu. Interesant este că, în vara anului trecut, oamenii au reclamat faptul că trăiesc în apropierea unui spital unde se află persoane infectate cu HIV.

MÂNĂ ÎNTINSĂ Acest val nou critici venite din partea sinistraților nu-l impresionează pe primarul Gheorghe Hânsă, care a spus că cele 12 familii ar trebui să fie recunoscătoare chiar și pentru aceste condiții în care locuiesc. ”Orașul le-a întins un deget, iar ei vor toată mâna. S-a cam dus cu pomenile. În ziua de azi trebuie să muncești ca să ai ceva. În plus, ei trebuie să înțeleagă faptul că nu putem să ne dăm peste cap pentru a le face case”, a spus Hânsă. Edilul a reamintit că cele 52 de persoane trebuie să conștientizeze faptul că spațiul în care locuiesc nu este unul de protocol. ”Nu putem să înfăptuim miracole peste noapte. Depunem toate eforturile pentru a le oferi condiții decente. În plus, sinistrații trebuie să aprecieze faptul că nu plătesc utilitățile, acestea fiind asigurate gratuit”, a spus Hânsă. Edilul din Cernavodă a comentat și afirmațiile sinistraților privind traiul într-un spațiu impropriu. ”Recunosc faptul că nu sunt cele mai bune condiții. Dar interesant este că i-am chemat să le ofer loturi de teren pentru a-și construi case. Nu au venit. Dacă nu le convin condițiile, se pot duce cu chirie“, a spus Hânsă. În ciuda protestelor celor nemulțumiți, Primăria continuă încercările de a le asigura un acoperiș deasupra capului, deși aceasta nu este o obligație a autorității locale. Hânsă a amintit că aleșii locali au cumpărat un bloc de la o societate, unde urmează să fie amenajate locuinţe sociale. „Este vorba despre o clădire a unei societăţi aflate în insolvenţă, care are 105 unităţi locative, pe care le vom transforma în 40 de garsoniere şi 35 apartamente cu două camere”, a conchis edilul.