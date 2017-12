147 de turişti au fost păgubiţi de agenţia Genius Travel. Prejudiciu de 136.000 de euro

Din datele prezentate Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) de acţionarul majoritar al agenţiei Genius Travel, Ionuţ Costea, reiese că 147 de turişti au fost păgubiţi, iar prejudiciul se ridică la 136.000 de euro, potrivit oficialilor ANT.

Ionuț Costea, acționarul majoritar al agenției de turism Genius Travel, care și-a anunțat clienții că intră în insolvență și că nu le va putea onora vacanțele, s-a prezentat la ANT, miercuri, pentru a prezenta acte referitoare la problema cu care se confruntă firma. Din datele prezentate de acesta, rezultă că 147 de turiști au fost păgubiți, iar prejudiciul se ridică la 136.000 de euro.

"Ei au prezentat o listă la noi din care a rezultat că sunt 147 de turiști păgubiți, iar pagubele ar fi undeva în jurul sumei de 136.000 de euro. Acționarii au spus că au avut o problemă în interiorul companiei și că nu ar fi fost vorba despre o "țeapă", ci despre un "blocaj de cash", că au descoperit că nu mai au bani în cont după ce au plătit niște furnizori, iar perioada în care au dispărut ar fi fost din cauza faptului că au făcut cercetări să vadă unde au dispărut banii respectivi", a declarat purtătorul de cuvânt al ANT, Marius Popescu.

Acționarul majoritar al Genius Travel, Ionuț Costea, le-a spus reprezentanților ANT că este și creditor al acestei firmei. El ar fi creditat compania cu suma de 800.000 de lei și nu își poate explica până în acest moment ce s-a întâmplat. Totodată, o firmă de audit extern ar fi fost angajată să facă verificări în acest caz.

Agenția Genius Travel a fost sancționată de către ANT și i s-a retras licența de funcționare.

"Noi am terminat controlul pe actele oficiale ale Genius Travel, am anunțat Poliția și ANPC cu ceea ce am găsit, ba mai mult, Federația Patronatelor din Turismul Românesc și cei de la Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) au făcut deja un tabel cu turiștii păgubiți și se pare că se încearcă oferirea unor gratuități pe durata vacanțelor în România", a mai spus Marius Popescu.

Până la momentul transmiterii știrii, la Tribunalul București nu a fost înregistrată o cerere de insolvență.

ANAT a exclus agenţia de turism Genius Travel, "pentru prejudicii morale create asociaţiei, prejudicii de imagine create agenţiilor de turism membre şi nemembre, care funcţionează corect şi îşi respectă clienţii, prejudicii materiale create turiştilor care au cumpărat vacanţe de la Genius Travel şi nu le pot efectua", se arată într-un comunicat transmis de asociaţie.

Reacţia publică a venit după ce clienţii agenţiei au primit primele e-mailuri prin care Genius Travel îi anunţa că intră în insolvenţă şi nu le va mai putea onora vacanţele plătite.