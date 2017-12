15 documentare în cursa pentru Premiul Oscar

15 filme, printre care unul despre Edward Snowden, unul coprodus de Leonardo DiCaprio despre un parc natural şi un altul despre extremiştii din Tea Party, au fost reţinute în cursa pentru premiul Oscar la categoria "cel mai bun documentar". Aceste filme au fost reţinute dintr-un total de 134 de propuneri, iar dintre ele vor fi alese cele cinci finaliste din care se va alege documentarul câştigător. Cele 15 filme rămase în cursă pentru câştigarea Oscarului pentru cel mai bun documentar sunt: "Art and Craft" (Purple Parrot Films), "The Case against 8" (Day in Court), "Citizen Koch" (Elsewhere Films), "CitizenFour" (Praxis Films), "Finding Vivian Maier" (Ravine Pictures), "The Internet's Own Boy" (Luminant Media), "Jodorowsky's Dune" (City Film), "Keep On Keepin' On" (Absolute Clay Productions), "The Kill Team" (f/8 filmworks), "Last Days in Vietnam" (Moxie Firecracker Films), "Life Itself" (Kartemquin Films and Film Rites), "The Overnighters" (Mile End Films West), "The Salt of the Earth" (Decia Films), "Tales of the Grim Sleeper" (Lafayette Film) şi "Virunga" (Grain Media). În 2014, Oscarul pentru cel mai bun documentar a fost atribuit peliculei "Twenty feet from stardom", un documentar despre soliştii din corurile de backing vocals aflaţi în spatele unor cântăreţi celebri. Nominalizările pentru premiile Oscar vor fi anunţate pe 15 ianuarie 2015. Cea de-a 87-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 22 februarie la Los Angeles.