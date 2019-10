1.700 de noi locuri de parcare, în Constanța, în 2019

O nouă parcare cu aproape 70 de locuri poate fi folosită, de astăzi,pe strada Micșunelelor din cartierul Km 5. Este cea de-a 56-a parcare construită în ultimul an în municipiul Constanța. Noua parcare a fost construită de la zero pe locul garajelor care au fost dezafectate iar locuitorii din zonă se bucură acum de un spațiu cu 67 de locuri. În ultimul an, Primăria Municipiului Constanța a dat în folosință peste 1.700 de locuri noi de parcare, iar alte câteva zeci sunt în curs de amenajare zilele acestea.