1.800 de copii vor beneficia de asistenţă stomatologică gratuită

Aproximativ 1.800 de copii din judeţele din partea de sud a României vor beneficia de asistenţă medicală stomatologică gratuită prin programul „Overland for smile/ZÎmbet de copil”, care a fost lansat, ieri, în Bucureşti, în prezenţa Excelenţei Sale, Ambasadorului Italiei în România, Danielle Mancini. Programul va începe în această dimineaţă şi se va finaliza în luna septembrie fiind cel mai amplu de acest gen destinat copiilor din Centrele de asistenţă socială din Europa de Est şi copiilor cu situaţie materială precară. La program participă medici stomatologi, asistenţi şi igienişti dentari voluntari cu experienţă de minimum trei ani. Misiunea acestora este de tratare a afecţiunilor dentare în următoarele specialităţi: igienă dentară, periodontologie, restaurare dentară, obturări de canale şi chirurgie dentară pentru copii cu vîrste cuprinse între 5 şi 18 ani. Echipa va fi formată din medici stomatologi italieni şi români. Proiectul se desfăşoară sub patronajul Ambasadei Italiei la Bucureşti cu sprijinul Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Stomatologice din România şi Unimpresa România. “Aceasta este întrecerea solidarităţii şi va fi cîştigată de această echipă de profesionişti. Ţin mult la această campanie. Nişte oameni ajută alţi oameni care se află în dificultate. Există legături politice şi schimburi comerciale între România şi Italia, dar cea mai importantă este relaţia, nu relaţia economică şi politică, ci relaţia umană care există între oamenii simpli”, a declarat ambasadorul Italiei în România. În 2006, România a fost prima beneficiară a unui program amplu de implementare a normelor de menţinere a sănătăţii orale infantile din Europa de Sud-Est. Campania din 2006 s-a încheiat cu un bilanţ de 106 zile lucrate, cu peste 1.932 de copii trataţi, 3.740 intervenţii efectuate, 60 de aşezăminte vizitate, 48.000 de kilometri parcurşi de vehiculele „Overland for smile/ZÎmbet de copil”, toate realizate prin străduinţa a 150 de operatori (medici dentişti, stomatologi, igienişti dentari şi asistenţi la scaun şi voluntari). Campania din 2007 a înregistrat, în aceeaşi perioadă, peste 1.562 de copii trataţi, 5.361 intervenţii efectuate, 77 de aşezăminte vizitate, 55.000 kilometri parcurşi.