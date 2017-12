20 de ani de la primul trofeu câştigat de Messi

„Cupa Prieteniei” se numeşte primul trofeu câștigat de actualul star al Barcelonei, Lionel Messi. Totul s-a întâmplat în urmă cu două decenii, când argentinianul avea doar 9 ani şi juca la Newell's Old Boys. Deşi Messi suferea de o intoxicaţie, a ignorat boala şi a preferat să joace alături de echipa sa pentru trofeu. A făcut spectacol, marcând de zece ori în două meciuri.

Jurnaliştii de la Sport.es au scris că antrenorul grupării Newell's Old Boys l-a întrebat pe Messi dacă poate juca având în vedere starea lui de sănătate. Argentinianul nu a stat prea mult pe gânduri, singurul truc pe care l-a folosit a fost să se hidrateze foarte mult înaintea fluierului de start. Messi nu a jucat tot meciul, cerând schimbarea înaintea finalului, dar a înscris șapte goluri în partida încheiată cu victoria cu scorul de 10-0 a celor de la Newell's împotriva echipei Cantolao (categoria de vârstă 1989), în semifinale. Finala a fost jucată cu formaţia Cantolao (categoria de vârstă 1987), partidă în care Messi a marcat un hat-trick şi pe care echipa sa a câştigat-o cu 7-1.

„S-au purtat foarte frumos cu mine în perioada când am jucat în Argentina. Am câteva amintiri în minte şi mai ales momentul când am fost bolnav. După acel campionat au urmat şi alte deplasări cu echipa, dar m-am obişnuit repede, deşi îmi lipsea familia mea. Bunica mea cel mai mult”, a declarat Messi. În acea perioadă, familia argentinianului nu avea telefon fix, iar starul Barcelonei suna la vecini pentru a putea lua legătura cu ei.