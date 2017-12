20 de grade C, dar nu scăpăm de ploi

Săptămâna începe cu vreme frumoasă în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Luni, 7 martie, vremea va fi plăcută, cu cer variabil. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 20 de grade Celsius, iar cele minime între 5 și 8 grade C. De marți, 8 martie, vremea se strică. Este posibil să plouă, iar cerul va fi înnorat. Maximele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade C, iar minimele între 5 și 8 grade C. Miercuri, 9 martie, va ploua, iar temperaturile sunt în scădere. Maximele se vor încadra între 9 și 16 grade C, iar minimele între 4 și 7 grade C.