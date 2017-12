30 de inculpați achitați de abuz în serviciu, în baza deciziei CCR

Aproape 30 de inculpați, din care zece angajați, la data faptelor, ai Băncii Comerciale Române (BCR) - Sucursala Alba Iulia și diverși oameni de afaceri, trimiși în judecată în 2014 într-un dosar de fraudă de peste 11,3 milioane euro, au fost achitați de Tribunalul Alba de acuzațiile abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, în baza deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016. Potrivit unui comunicat al Tribunalului Alba, hotărârea luată în "Dosarul creditelor la BCR — Alba Iulia" nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, competența de soluționare a acesteia revenind Curții de Apel Alba Iulia. Conform minutei hotărârii pronunțată luni în acest caz, postată pe portalul Tribunalului Alba, lucrătorii bancari în cauză au fost achitați de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în "baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016". Aceeași hotărâre a fost luată și pentru inculpații acuzați de infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu. Patru dintre inculpați acuzați de spălare de bani au fost, de asemenea, achitați. Instanța a decis disjungerea cauzei privind pe inculpații trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată și a dispus formarea unui nou dosar în vederea continuării judecății. "În baza art. 25 alin. (5) C.pr.pen. lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă Banca Comercială Română SA. În baza art. 397 alin. (5) C.pr.pen. menține măsurile asiguratorii luate prin ordonanțele procurorului emise în dosarul nr. 171/P/2010 al DNA — Serviciul Teritorial Alba Iulia la 15.05.2012, 03.10.2012, 05.10.2012 și 11.10.2012", mai precizează minuta.

În vara lui 2014, inculpații în cauză au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, de către Direcția Națională Anticorupție, într-un dosar de fraudă. BCR s-a constituit parte civilă în cauză cu echivalentul în moneda națională a sumei de 11.336.000 de euro, reprezentând prejudiciu efectiv produs și beneficiu nerealizat, urmând ca pe parcursul procedurilor să reactualizeze valoarea prejudiciului, se menționa într-un comunicat dat publicității la vremea respectivă de DNA. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2004-2010, în baza unei rezoluții infracționale unice, zece dintre inculpați, angajați ai BCR, și-au încălcat atribuțiile de serviciu cu prilejul activităților de aprobare a creditelor și/sau tragerii sumelor de bani aprobate în ceea ce privește firmele administrate sau reprezentate de ceilalți inculpați. "Acest lucru s-a materializat prin depășirea competenței de aprobare, acceptare de documentații incomplete, neconstituirea și raportarea către centrala BCR SA a unor firme ca debitor unic față de care banca înregistra expunere, acordarea de punctaje care favorizau clientul pentru eludarea condițiilor de acordare, neverificarea îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor impuse de normele bancare pentru încheierea convențiilor de creditare, precum și a destinației sumelor acordate, nerespectarea condițiilor pentru reactivarea și restructurarea creditelor, neurmărirea derulării creditelor de la acordare până la rambursarea integrală, obținând astfel un folos material necuvenit pentru acestea, corelativ cu producerea unui prejudiciu in patrimoniul unității bancare", au susținut anchetatorii.

Potrivit acestora, un număr de 56 de credite date unui număr de 34 de debitori persoane juridice au fost acordate cu încălcare gravă a normelor și instrucțiunilor de lucru în vigoare, prin depășirea limitelor de autoritate, atât din punct de vedere valoric, cât și din punct de vedere al naturii operațiunii, respectiv prin sprijinirea debitorilor în vederea obținerii unor astfel de credite prin prezentarea la bancă a unor documente în fotocopie, fără a fi certificate pentru conformitate cu originalul, documente care în urma cercetărilor s-au dovedit a fi false. Patru dintre inculpați, în scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor obținute prin încheierea convenției de creditare, au supus aceste sume unui circuit de reciclare, în urma căruia cea mai mare parte din creditele de investiții au avut ca destinație finală plăți către furnizori sau acoperirea ratelor de credite, dobânzi și comisioane restante, pe care o serie de clienți, aflați în "relații" comerciale, le datorau unității bancare. În cauză, a fost aplicată măsura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin unui număr de 16 inculpați, printre care și lucrători bancari.

Potrivit DNA, au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, Cosmin Mihai Conțan, director al Centrului de relații corporate din cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, Ioana Cozmina Bontaș, Carla Gabriela Tibrean, Ramona Aurora Surdea, Aurica Holtinger, Paul Marius Cacoveanu, Maria Lișman, manageri relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, Cornelia Ispas și Cristina Magdalena Constantinescu, asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor. În sarcina Floarei Guțiu, asistent relații corporate, la data faptelor, s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu. Au mai fost trimiși în judecată și inculpații Aurel Gelu Iancu, pentru complicitate la abuz în serviciu și fals in înscrisuri sub semnătură privată, Gheorghe Liviu Jurcă, Ioan Cosmin Hădărugă, Marcela Elisabeta Hădărugă, Vasile Mărginean, Vasile Vlas, George Sebastian Naghiu, Horațiu Mircea Jurj și Cosmin Câmpean, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu și fals in înscrisuri sub semnătură privată.

În sarcina lui Mihai Dan Buda, procurorii DNA au reținut infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și spălare de bani. Cele trei infracțiuni, precum și uz de fals, în formă continuată, au fost reținute în sarcina lui Nicolae Bratima.

Dorin Dreghici a fost trimis în judecată pentru infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, și uz de fals, în formă continuată, Angela Delia Soare pentru infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, și spălare de bani, în formă continuată, Liviu Oaidă, pentru infracțiunea de fals in înscrisuri sub semnătură privată, Crinela Cătălina Pop pentru infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu, fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, și uz de fals, în formă continuată, iar Ionuț Gabriel Stere, pentru infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu, fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, spălare de bani și uz de fals, în formă continuată.

Maria Simona Iancu a fost trimisă în judecată de DNA pentru complicitate la abuz în serviciu.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Alba.