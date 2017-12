4.000 de posturi în învățământ, reduse? Ce zice Ministerul Educației

Un proiect de ordin care prevede reducerea a 4.000 - 5.000 de posturi din învățământul preuniversitar a fost trimis sindicatelor fără acordul ministrului Sorin Cîmpeanu și fără ca acesta să cunoască prevederile. Sindicatele din educație au primit un proiect de ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației de predare la catedră, a structurilor funcționale pentru personalul de conducere și a criteriilor de stabilire a indemnizațiilor de conducere specifice din inspectoratele școlare, unitățile preuniversitare de stat, unitățile de învățământ special și unitățile conexe. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hancescu, a precizat că proiectul a fost transmis către sindicate în urmă cu două zile și că unele prevederi sunt inacceptabile pentru sistem. El s-a referit la faptul că directorii grădiniţelor cu program prelungit şi cu personalitate juridică trebuie să efectueze integral norma didactică sau că directorii şcolilor cu mai puţin de 300 de elevi ar trebui să predea la clasă în normă întreagă, lucru care ar fi imposibil. ”Proiectul este mai vechi, de prin 2013, şi acum ni l-au dat, dar sunt lucruri pe care nu le putem accepta. Sunt multe şcoli care au sub 300 de elevi şi care funcţionează în rural şi în zone izolate, având mai multe structuri. Dacă băgăm directorii la clasă, ori nu au timp de ore, ori nu mai au cum să meargă la toate şcolile. Nu se poate aplica aşa ceva”, a spus liderul sindical. El a precizat că a discutat cu ministrul, care le-a spus că nu este de acord cu actul normativ. ”Totuși, noi am solicitat în scris ca discutarea acestui proiect să fie amânată, pentru că acum este mai urgent să vedem modificări la Legea educației și la Legea salarizării. Abia apoi putem discuta un asemenea proiect, dar nu în parametrii aceștia, pentru că ar fi consecințe inacceptabile pentru sistem”, a spus Hancescu. Proiectul de act normativ transmis sindicatelor de către Direcția salarizare din Ministerul Educației a fost elaborat la sfârșitul anului 2013 și, deși numele ministrului Cîmpeanu apare pe document, acesta susține că nu cunoștea prevederile documentului și nici nu i s-a cerut acordul pentru ca acesta să fie transmis. Ministrul Sorin Cîmpeanu a transmis într-un comunicat poziția sa referitoare la acest document. ”Nu sunt adeptul schimbărilor insuficient analizate, cu atât mai puțin al schimbărilor care să afecteze desfășurarea unui an școlar. Resping cu fermitate teza conform căreia vor fi reduse peste 4.000 de posturi în învățământul preuniversitar. E falsă!”, a declarat Cîmpeanu. Acesta a precizat că numai anul trecut au fost angajate 4.600 de noi persoane (personal didactic, auxiliar și nedidactic), cu circa 1.700 peste numărul inițial de posturi aprobate. ”Îi asigur, deci, pe toţi cei implicaţi în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar că orice modificare va fi introdusă numai dacă este absolut necesară şi dacă este cerută de sistem. Am retras proiectul/documentul intern care a generat neînţelegeri”, a precizat Cîmpeanu.