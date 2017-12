A adormit în casa celui pe care venise să-l omoare

Un cioban din localitatea Mircea Vodă este cercetat în stare de libertate de lucrătorii postului de poliţie Tortomanu după ce, în noaptea de luni spre marţi, a pătruns în casa unui bărbat din localitate şi, potrivit spuselor acestuia, l-ar fi ameninţat cu moartea. Anchetatorii spun că, după ce s-a îmbătat zdravăn, Mihai Constantin Stelică a intrat în locuinţa lui Ioan Roşeţ, de 50 de ani, în jurul orelor 2.00, forţînd una dintre ferestrele bucătăriei. Proprietarul ne-a mărturisit că a fost trezit din somn de zgomote puternice care răzbăteau din bucătărie şi de ţipetele intrusului turmentat. “Am auzit gălăgie şi m-am ridicat din pat. La un moment dat l-am auzit strigînd că mă omoară. Am ieşit din dormitor şi m-am ascuns după un fotoliu din hol, ca să urmăresc tot ce se întîmplă. Cred că am stat aproape o jumătate de oră acolo şi, în timpul ăsta, l-am văzut scoţînd butelia pe hol. I-a scos furtunul şi l-am auzit zicînd «lasă că dau drumul la gaz acum şi îţi dau foc şi te omor». Apoi a intrat înapoi în bucătărie şi a închis uşa în urma lui”, a declarat Ioan Roşeţ. După o oră de aşteptare încordată, Ioan Roşeţ a îndrăznit să iasă din ascunzătoare, a deschis încet uşa bucătăriei, a aprins lumina şi a intrat, crezînd că bărbatul care pătrunsese în casă fugise de mult. “Cînd colo, el stătea tolănit pe o canapea şi dormea. Am stins becul, am ieşit din casă şi m-am dus la unul dintre poliţiştii din localitate ca să-i povestesc ce mi s-a întîmplat”, a adăugat Roşeţ. Oamenii legii au au ajuns la domiciliul reclamantului şi l-au găsit pe Mihai Constantin Stelică dormind dus pe canapeaua din bucătărie. Ciobanul a fost încătuşat şi dus la postul de poliţie pentru audieri. Întrebat ce căuta în bucătăria lui Ioan Roşeţ, el a declarat că s-a îmbătat atît de tare, încît a confundat casa acestuia cu cea a vărului său, care locuieşte exact peste drum. Ioan Roşeţ este convins însă că ştie cine l-a pus pe Mihai Constantin Stelică să pătrundă în casa lui şi să-l ameninţe cu moartea: „Este vorba chiar despre vărul lui, vecinul meu, cu care am un conflict vechi de un an. M-am certat cu el de mai multe ori şi cred că el l-a pus”, a spus Ioan Roşeţ. Poliţiştii din Tortomanu îl cercetează pe Mihai Constantin Stelică în stare de libertate pentru săvîrşirea infracţiunilor de violare de domiciliu şi distrugere.