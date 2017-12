A cincea victorie pentru HC Dobrogea Sud

23:51:58 / 30 Septembrie 2016

Celica

Celica e mare si prost. Si degeaba. E greoi, nu stie sa joace cu pivotul (ceilalti au exagerat in schimb cu cautarea/angajarea lui), nu stie sa joace cu extrema (il vrem pe Munteanu in atac), nu stie sa patrunda, e imobil, in aparare e varza cu carne!! Trebuia incercat Moisa!! Tanar, tehnic, agiil. Slab si Vujadinovic. Mai bine il foloseati pe Saulescu in aparare, fiind si fost jucator al Dunarii. Una peste alta, un meci slab, incalcit, mingi foarte putine la extreme, chiar cand aveam superioritati. Dezamagitor si Nikolic. Marele si cam singurul plus:: : Crnoglavac!! Foarte bataios, fara figuri!! cu mana si piciorul julite, sangerande, cu figura invinetita si n-a carait!! Cutura surprinzator de TEATRAL pe final de meci, speram sa nu capete metehne romanesti, ar fi o mare deceptie.