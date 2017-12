A doua serie de absolvenţi ai cursului EMPRETEC şi-a primit diplomele

Conducerea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanţa (OTIMMC) a organizat, ieri, festivitatea de înmînare a certificatelor de absolvire a celei de-a doua serii de cursanţi EMPRETEC din Constanţa. Cursurile dezvoltare a antreprenorilor derulate de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) prin oficiul teritorial Constanţa s-au derulat în perioada 10-18 iulie şi fac parte din “Programul internaţional pentru Dezvoltarea Competenţelor Antreprenoriale şi a Aptitudinilor Manageriale -Empretec“. În deschiderea manifestării, directorul OTIMMC, Dumitru Nancu, a declarat că “programul identifică antreprenori de succes, le asigură pregătire cu scopul de a le sublinia comportamentul antreprenorial şi aptitudinile manageriale, asistenţă în alcătuirea unui plan de afaceri şi în accesarea finanţărilor pentru afacerile lor, îi ajută în formarea şi dezvoltarea legăturilor de afaceri“, a precizat Nancu. Antreprenorii din companiile mici şi mijlocii beneficiază şi de iniţierea unor contacte cu companiile multinaţionale şi chiar de dezvoltarea unor subcontractări, punîndu-se, astfel, în practică un sistem pe termen lung, menit să le faciliteze creşterea şi internaţionalizarea afacerii. EMPRETEC România are mai multe direcţii de dezvoltare, dar esenţa programului o constituie sprijinirea antreprenorilor din mediul economic românesc. La rîndul său, subprefectul judeţului Constanţa, Adrian Nicolaescu, a precizat că România are nevoie de o clasă de antreprenori care să poată realiza proiecte prin care să absoarbă fondurile structurale: “Au mai rămas cinci luni pînă la momentul aderării la UE, astfel că trebuie să fim pregătiţi cel puţin la nivelul IMM, care reprezintă motorul economiei naţionale, să putem să scoatem în faţă oameni cu iniţiativă care să realizeze proiecte şi să lucreze în sistem occidental”.

Directorul Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România, Dumitrache Dima, a subliniat faptul că toţi absolvenţii au fost captaţi de echipa de traineri, iar ceea ce au învăţat manifestă un impact decisiv asupra comportamentului fiecăruia dintre ei: “Programul EMPRETEC este rezultatul unor cercetări psihologice şi economice ale unei şcoli americane extrem de pretenţioase. Ar fi bine dacă aţi fi simţit această influenţă a cursului asupra comportamentului dvs. de azi şi de mîine. Ceea ce s-a realizat la Constanţa este un exemplu pozitiv şi sperîm ca pînă la sfîrşitul acestui an să putem pune la punct alte 9 centre regionale de calibrul Constanţei”. Şi absolvenţii au recunoscut că acest curs a produs o schimbare în viata lor, dar că vor pleca la drum cu un bagaj de cunoştinţe extrem de bogat. “Cursul reprezintă noi acumulări, mai multă experienţă şi mai multe informaţii pentru a le împărtăşi oamenilor care au nevoie de ele. Am primit numeroase explicaţii la greşelile pe care le-a făcut, dar am învăţat şi noi metode de aplicare pentru a ne creşte bussines-ul”, a arătat Gabriela Anghel, unul dintre absolvenţi. La rîndul ei, Simona Zamfir, un alt absovent, a explicat faptul că informaţiile acumulate îi permit să aibă o nouă viziune asupra afacerii pe care a deschis-o de aproape o lună: “Acest curs mă ajută să mă pregătesc mai bine pentru a putea deschide o nouă afacere, dar şi să o conduc pe cea pe care am deschis-o în urmă cu o lună. De asemenea, mă ajută să pun în valoare orice informaţie pentru a aduce un plus de valoare afacerii mele”.