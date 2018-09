A fost inaugurat drumul Medgidia – Tortoman – Siliștea

Conducerea CJC și cea a RAJDP Constanța au inaugurat tronsonul de drum reabilitat, de pe DJ224 între localitățile Medgidia – Tortoman – Siliștea. Lucrările de reabilitare au început în anul 2009, însă au fost oprite la scurt timp de la începere. „În anul 2016, acest proiect era blocat de mai bine de un an. Împreună cu Lucian Lugoci am reușit deblocarea acestuia și finalizarea lucrărilor în mai puțin de douăsprezece luni. Eforturile au fost consistente, mai ales în contextul în care, în momentul în care am decis să deblocăm acest proiect, RAJDP era în insolvență. Printr-un management eficient, nu numai că am rentabilizat Regia, dar, iată, că se finalizează proiecte de infrastructură importante pentru locuitorii județului Constanța”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu. Potrivit proiectului, pe acest tronson de drum au fost turnate două straturi de covor asfaltic, au fost pietruite acostamentele, s-au refăcut podurile și terasamentele precum și marcajele și indicatoarele rutiere. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 54 de milioane de lei.