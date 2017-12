A murit compozitorul Wayne Carson

Compozitorul Wayne Carson a murit la vârsta de 72 de ani, luni, în oraşul Springfield din statul american Missouri. Decesul cunoscutului muzician american a survenit după o serie de probleme medicale, inclusiv o insuficienţă cardiacă cronică. El a devenit celebru în calitate de coautor - alături de Mark James şi Johnny Christopher - al cântecului ”Always On My Mind”, ce a fost înregistrat ulterior de numeroşi artişti de seamă, precum Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson şi Pet Shop Boys. Versiunea interpretată de Willie Nelson i-a adus lui Wayne Carson şi celorlalţi doi coautori două premii Grammy - la categoriile Cântecul Anului şi Cel mai bun cântec country, la începutul anilor 1980. Wayne Carson a avut succes şi cu single-ul ”The Letter”, pe care l-a compus pentru Box Tops. Acelaşi cântec a fost apoi înregistrat de Joe Cocker şi Leon Russell. Wayne Carson a compus numeroase piese de succes şi pentru alţi artişti de seamă, precum Eddy Arnold, Conway Twitty, The Beach Boys, Waylon Jennings şi Tina Turner. În 1997, Wayne Carson a fost inclus în Nashville Songwriters Hall of Fame.