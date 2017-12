A murit muzicianul și compozitorul Leon Russel

Leon Russell, interpret, producător și compozitorul unora dintre cele mai cunoscute hituri ale muzicii rock 'n' roll, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, în timul somnului, în Nashville Tennesse,e la primele ore ale dimineții de duminică, 13 noiembrie, informează AP.

Purtătorul de cuvânt al case de discuri a muzicianului a confirmat decesul lui Russell pentru NPR.org, dezvăluind că "suferise o operație de bypass în iulie și se afla în recuperare".

Muzicianul, care a devenit faimos în anii 1970, a avut probleme de sănătate în ultimii ani ai vieții, dar plănuia, potrivit unor surse, să revină în bransă în ianuarie 2017. Ultimul său concert susținut a fost pe zece iulie, în Nashville.

În afara muzicii sale, Russell era faimos și pentru înfățișarea sa aparte: părul alb ca neaua, lung și lăsat liber.

Russell a înregistrat cântece faimoase precum "Tight Rope" și "Lady Blue" și a participat la "The Concert for Bangladesh." John Lennon, Ringo Starr și George Harrison au cântat pe primul său album, "Leon Russell."

Ulterior, Ray Charles, Aretha Franklin și Willie Nelson au fost printre cei care au cântat coveruri după balada lui Russell "A Song for You" de pe primul său album.

Russell și-a început cariera ca pianist de studio în 1960, înainte de a-și face o carieră solo. Muzica sa aborda o serie de genuri, inclusiv country, gospel, blues și rock și de-a lungul anilor s-a bucurat de colaborarea cu nume celebre precum Elton John, Willie Nelson, B.B. King și Joe Cocker.

Născut în Oklahoma, Russell a compus hituri precum "This Masquerade", "Superstar", "Delta Lady", "Tight Rope" și "A Song For You". "Delta Lady" a fost compusă pentru Joe Cocker, iar în 1969, muzicianul a organizat turneul lui Cocker "Mad Dogs and Englishmen", care a inspirat un film documentar și un al doilea album de hituri.

Russell a produs și a cântat pe discurile înregistrate de Bob Dylan, Frank Sinatra, Ike și Tina Turner, The Rolling Stones și mulți alții.

"Am pierdut un adevărat patriarh," a declarat Beau Charron, chitaristul lui Russell: "Leon Russell a crescut mulți muzicieni și fani de-a lungul vieții sale prin dragostea sa pentru muzică. În felul lui. Anii mei petrecuți alături de el m-au modelat profund, și sunt devastat să-mi pierd mentorul și prietenul."

Russell a primit mesaje omagiale din partea muzicienilor și a oamenilor din industria de divertisment, aceștia apreciind rock-ul său cu influențe gospel, boogie, blues și country.

Pe Twitter, Cat Stevens a scris că Russell "a fost un muzician influent și un compozitor." Charlie Daniels a spus că Russell "a lăsat în urma sa multă muzică de calitate."

In 1973, revista Billboard a apreciat concertele lui Russell printre cele mai bune evenimente muzicale din lume. În anul 2011, a fost inclus atât în Songwriter's Hall of Fame cât și în Rock and Roll Hall of Fame.