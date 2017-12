Acciza la tutun, majorată în 2009 la nivelul stabilit de UE pentru 2010

Acciza la tutun ar urma să fie majorată în perioada următoare la nivelul la care, conform calendarului convenit de România cu Comisia Europeană (CE), trebuia ridicată pînă în 2010, au declarat, ieri, surse guvernamentale. Potrivit Codului Fiscal, acciza totală la mia de ţigarete, valabilă de la 1 iulie 2008, este de 50 de euro, valoarea acesteia urmînd să crească la 61,2 euro de la 1 iulie 2009 şi la 74 de euro la 1 iulie 2010. Acciza include şi taxa pe viciu, în valoare de 10 euro. În privinţa alcoolului etilic, acciza este de 750 de euro pentru un hectolitru de alcool pur, nivel care va rămîne neschimbat pînă în 2010 deoarece se situează la nivelul cerut de CE. Varianta de creştere a accizelor pentru produsele de utilitate, precum combustibil şi gaze, nu este luată în calcul, au adăugat sursele citate. Ieri însă, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a declarat că Guvernul intenţionează să ajusteze în avans accizele la tutun şi alcool, ca măsură de majorare a veniturilor bugetare. „Aceste lucruri se vor face odată cu modificarea Codului Fiscal pe care ne-am angajat s-o facem în prima parte a anului 2009, respectiv în trimestrul întîi. Cît priveşte măsuri pe care le luăm pentru ajustarea veniturilor, cît şi a cheltuileilor, avem în vedere devansarea accizelor la tutun şi alcool”, a declarat Pogea. Replica producătorilor de ţigarete nu s-a lăsat aşteptată. Japan Tobacco International (JTI) şi British American Tobacco (BAT) România susţin că majorarea, în perioada următoare, a accizei la tutun la nivelul anului 2010 ar determina scumpiri de circa 50% ale produselor şi creşterea contrabandei la 30% din piaţă. Conform JTI, calendarul de creştere a accizelor până în 2010 negociat cu UE a fost deja devansat cu un an, prin introducerea taxei pe viciu. “Calendarul este deja devansat cu un an, din cauza taxei domnului Nicolăescu (Eugen Nicolăescu, fostul ministru al Sănătăţii - n.r.), inclusă în totalul accizei, deşi este plătită separat, într-un fond special, la dispoziţia Ministerului Sănătăţii. Astfel, încă de anul trecut, de la 1 iulie, s-a atins nivelul de 50 de euro pe mia de ţigarete, convenit cu UE pentru iulie 2009”, a afirmat directorul corporate affairs al JTI România, Gilda Lazăr. Totodată, o devansare a creşterii accizelor la nivelul programat pentru 2010 ar însemna noi scumpiri ale ţigaretelor şi o creştere a pieţei negre, afirmă reprezentantul companiei. “În 2009, faţă de 2008, estimăm creşteri de preţuri de circa 30% din cauza accizei, creşteri pe care am început deja să le luăm gradual. O escaladare a accizei, în afara Codului Fiscal actual, ar însemna majorări de preţuri de circa 50%, scăderi ale vînzărilor legale cu aproape 20%, concomitent cu creşterea contrabandei la 30% din piaţă, adică o diminuare a veniturilor statului cu peste 700 milioane euro”, a spus Lazăr. Ea a mai arătat că în Ucraina şi Moldova preţurile sînt de cinci-şase ori mai mici decît în România, iar contrabanda a crescut, România fiind atît ţară de tranzit, cît şi ţintă pentru produsele ilegale. La rîndul său, directorul corporate and regulatory affairs al BAT România, Adrian Popa, consideră că adoptarea nivelului accizei prevăzut pentru 1 iulie 2010 în perioada următoare ar determina scumpirea cu 50% a ţigărilor şi creşterea contrabandei de la 19% la minimum 30%. “Surplusul targetat în veniturile bugetare, probabil în jurul a 300 milioane euro anualizat, se va transforma, în fapt, în profit neimpozabil pentru contrabandişti şi nu în venituri mari la buget (...) O astfel de decizie ar destabiliza o sură bugetară importantă atît ca valoare, reprezentînd aproximativ 8% din veniturile bugetare, cît şi ca siguranţă, transparenţă şi ritmicitate”, a afirmat Popa. Reprezentantul BAT apreciază că, în afara puseului inflaţionist generat de o astfel de măsură, companiile de profil ar fi obligate să îşi redimensioneze activitatea prin scăderea volumelor de ţigări produse, pentru că piaţa legală va scădea cu cel puţin 10%. Totodată, Popa s-a arătat nemulţumit şi de faptul că Ministerul Finanţelor nu a invitat producătorii de ţigări pentru a analiza eventualitatea majorării accizei, despre care a discutat doar cu sindicatele.