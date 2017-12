Aceeaşi istorie, alt protagonist: „Noul rector” Gabriela Stanciu, cercetat de DNA

Învăţământul din România pare să fi pornit într-o direcţie din care cu greu mai poate fi întors. Scandalurile de corupţie se ţin lanţ, atât la examenele de Bac, cât şi la cele de intrare la facultate. Anul acesta, mai mulţi profesori constănţeni, elevi de liceu şi părinţii acestora au ajuns în atenţia anchetatorilor după ce au fraudat anumite probe de concurs. Este de notorietate cazul de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia, unde preşedintele comisiei de Bac, prof. univ. Gheorghe Amza, şi alţi patru profesori au primit mită pentru a-i ajuta pe elevi să treacă examenul la chimie. Şi exemplele ar putea continua.

INTERDICŢII Tentaculele corupţiei s-au întins până la nivelul învăţământului superior. După ce, în urmă cu mai bine de o lună, rectorul Universităţii „Ovidius” Constanţa (UOC), prof. univ. dr. Dănuţ Tiberius Epure, a fost arestat pentru luare de mită, un nou scandal scutură din temelii instituţia. Prorectorul universităţii, prof. univ. dr. ing. Gabriela Stanciu, care a preluat, în august, atribuţiile de rector, îndeplinind funcţia de ordonator de credite al UOC, este cercetat, în acelaşi dosar cu Epure, pentru luare de mită şi folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Ieri, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - structura centrală - au început urmărirea penală împotriva Gabrielei Stanciu, faţă de care au dispus obligarea de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile şi interzicerea dreptului de exercitare a funcţiei de prorector. Aşa se face că, în plină perioadă de examene, UOC este decapitată, pentru a doua oară, de procurorii anticorupţie. Conform DNA, Gabriela Stanciu este acuzată că, în iulie 2012, ar fi primit 1.500 de euro de la Lucica Toader, mama unei candidate la examenul de admitere la Facultatea de Farmacie din cadrul UOC, pentru a-i înmâna subiectele de concurs la chimie şi răspunsurile corecte pentru fiecare dintre cele 50 de întrebări ale disciplinei biologie. Oamenii legii spun că totul s-a derulat potrivit înţelegerii şi fiica Lucicăi Toader a devenit studentă, fiind admisă pe un loc cu taxă la Facultatea de Farmacie. Pentru demersul ei, Lucica Toader este cercetată, în libertate, sub acuzaţia de dare de mită. Despre modul în care Gabriela Stanciu a fost dată pe mâna anchetatorilor, purtătorul de cuvânt al DNA, procuror Livia Săplăcan, a declarat ieri, pentru cotidianul „Telegraf”, că cercetările sunt în plină desfăşurare şi nu pot fi făcute publice detalii din dosar până la finalizarea urmăririi penale.

DENUNŢURI Conform unor surse neoficiale, ancheta procurorilor DNA la UOC este departe de a fi finalizată. În urmă cu o lună, avocatul lui Epure a afirmat, în faţa judecătorilor bucureşteni, că denunţurile, formulate de o persoană din interiorul UOC, nu îl vizează doar pe clientul său, ci pe mai mulţi profesori universitari cu funcţii de conducere. În acest context, nu este exclus ca, în curând, să cadă şi alte capete din UOC, iar scandalul care zguduie în prezent învăţământul superior constănţean să ia amploare. Contactat telefonic, fostul ministru al Educaţiei şi membru în Comisia de Învăţământ din Senatul României, prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu, a declarat că situaţia de la UOC este absolut regretabilă. „Cred că unica soluţie este refacerea alegerilor decanilor universităţii, iar noua conducere care va fi aleasă să respecte valorile morale, pe care să le transmită mai departe studenţilor. Deasupra oricărui om se află instituţia în care lucrează şi, dacă el nu o respectă, nimeni nu o va face. Situaţia neplăcută prin care trece Universitatea „Ovidius” nu trebuie să-i facă pe studenţi să-şi piardă încrederea în corpul profesoral”, a declarat Ecaterina Andronescu.

UN NOU ORDONATOR DE CREDITE În ceea ce priveşte alegerile interne la Universitatea „Ovidius” (dat fiind faptul că instituţia rămâne pentru a doua oară, într-un timp foarte scurt, fără rector - n.r.), deocamdată există mai multe posibilităţi. Potrivit normelor Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), fostul rector Dănuţ Tiberius Epure nu poate fi revocat, deoarece ancheta este încă în derulare. Cu alte cuvinte, până când instanţa nu va da verdictul final, fostul rector este doar suspendat din funcţie, putând fi revocat de către MEN doar dacă va fi găsit vinovat de către organele de anchetă. Potrivit procedurilor MEN, doar în cazul revocării se poate alege un nou rector. Situaţia specială de la „Ovidius” poate fi rezolvată însă printr-o prevedere a MEN, potrivit căreia o comisie ministerială poate decide în urma unei anchete, paralelă cu cea derulată de procurori, numirea unui nou rector. De altfel, în zilele următoare, o comisie a MEN este aşteptată la universitatea constănţeană. Ieri, Consiliul de Administraţie al „Ovidius” a luat act de urmărirea penală a ordonatorului de credite Gabriela Stanciu, cei 72 de membri ai Senatului urmând să decidă astăzi, în şedinţa extraordinară a Senatului UOC, prin vot, următorul ordonator de credite, care va fi ales dintre cei trei prorectori ai universităţii, conf. univ. dr. Florin Anghel, prof. univ. dr. Victor Ploae şi prof. univ. dr. Ion Bordeianu.

Purtătorul de cuvânt al UOC, asist. dr. Daniel Citirigă, a declarat că în Senat se respectă aceeaşi procedură ca şi în cazul fostului rector Dănuţ Epure. Situaţia e confirmată şi de preşedintele Senatului, prof. univ. dr. Petru Bordei. „Şedinţa este programată de la ora 12.00 şi, conform procedurilor în vigoare, ordonatorul de credite este ales dintre cei trei prorectori ai instituţiei de învăţământ. Prin vot secret sau la vedere, opţiunea rămâne la latitudinea Senatului, va fi ales un nou ordonator de credite. Toţi prorectorii participă la vot, dar ei au dreptul să refuze dacă nu vor să fie aleşi ordonatori de credite”, a declarat, pentru „Telegraf”, prof. univ. dr. Petru Bordei. Cel mai probabil, cel care ar putea fi ales prin vot în fruntea UOC ar fi prorectorul pe partea de Strategie, Dezvoltare Instituţională şi Managementul Calităţii, conf. univ. dr. Florin Anghel, ceilalţi doi colegi ai săi fiind în pragul pensionării. Prorector pe partea de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare, Inovare şi Relaţii cu Mediul Economico-Social, prof. univ. dr. Victor Ploae a declarat că situaţia în care se află universitatea de la malul mării este neplăcută. „Legea nu îmi mai permite să particip la alegeri, deoarece mai am patru luni până la pensie”, a declarat prof. univ. dr. Ploae. Acelaşi lucru se poate spune şi despre prorectorul pe partea de Imagine, Comunicare şi Probleme Sociale Studenţeşti, prof. univ. dr. Ion Bordeianu, care are cu câteva luni în plus până la pensie faţă de prof. Ploae.

În condiţiile în care niciunul dintre cei trei prorectori nu doreşte să ocupe această funcţie, Senatul poate decide demararea procedurilor de alegere a unui nou rector.

ÎPS TEODOSIE A RENUNŢAT LA PRORECTORAT În contextul scandalurilor legate de corupţie apărute în interiorul UOC, care au pătat imaginea instituţiei de învăţământ, prorectorul pe partea de Relaţii Internaţionale şi Studenţi Străini, prof. univ. dr. ÎPS Teodosie Petrescu, a decis să-şi dea demisia din funcţia pe care o deţine în instituţie. Potrivit declaraţiilor purtătorului de cuvânt al UOC, asist. univ. Daniel Citirigă, ÎPS Teodosie a demisionat în urmă cu trei zile din calitatea de prorector. „Prorectorul şi-a dat demisia pentru că nu a vrut să îi fie asociat numele cu scandalurile de corupţie în care este implicată conducerea universităţii”, a declarat purtătorul de cuvânt.