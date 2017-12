Acuzaţi de fraudă

09:43:11 / 13 Ianuarie 2014

Frauda

Tot aduceti pestisori mici si ii scosteti in relief.Cind verificati si pesti mari de la Gepeto sa scoateti ceva in relief.Frauda foarte inportanta si bine organizata cam la un nivel foarte mare.Bine mascati si bine protejati.Si de instituti care ne reprezinta si pe noi prostimea.Si nu se prea aude.Andra poti si cu C.Carapcea sa va consultati ca e totusi in tema si citim si noi in Telegraful vostru mai multe.Si unele apar la comanda.