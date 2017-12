Adele are 18 nominalizări la premiile Billboard

Cântăreaţa britanică Adele a primit nu mai puţin de 18 nominalizări la premiile Billboard, care vor fi decernate pe 20 mai, la Las Vegas. Adele are, din nou, cele mai mari şanse de a fi marea câştigătoare a galei. Printre nominalizări figurează cea pentru Cel mai bun artist, unde îi va avea drept concurenţi pe Lady Gaga, Lil Wayne, Katy Perry şi Rihanna, Cea mai bună cântăreaţă, unde intră în competiţie tot cu Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, dar şi cu Nicki Minaj şi Cel mai bun album. Adele este urmată, ca număr de nominalizări, de Rihanna, cu 13, printre care pentru Cea mai bună cântăreaţă, Cel mai bun artist R&B, alături de Beyonce, Chris Brown, Cee Lo Green şi Miguel. La rândul său, Lady Gaga are în acest an 11 nominalizări. Pentru titlul de Cel mai bun cântăreţ concurează, la această ediţie a Billboard Music Awards, Justin Bieber, Chris Brown, Drake, Lil Wayne şi Bruno Mars. În ceea ce priveşte grupurile, trupa LMFAO a obţinut 17 nominalizări, cei doi membri ai formaţiei reuşind să cucerească lumea în doar câteva luni.