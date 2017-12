07:04:44 / 18 Iulie 2014

partid nou , imn vechi

Anomaliile continua sa bantuie politicianismul romanesc . Avem inca o dovada , desi nu mai era nevoie , ca factiunile cu pretentii de partide nu au doctrina , nu au ideologie si nici programe . Disparitia PDL prin inghitirea de catre partidul balama PNL coautor al actiunilor antidemocratice din 2012 este considerata de catre unii drept " unificarea dreptei " , adica unificarea a ceva care nu exista . Si de data asta politicianistii in frunte cu plutonierul major Vasile Blaga dau dovada lipsei de caracter si demnitate . PDL isi baga gunoiul sub presul PNL , pres deja murdar , infectat cu toate mizeriile posibile . Blaga se va simti in PNL ca Iona in burta balenei . Ramane o singura necunoscuta in aceasta ecuatie : atitudinea membrilor celor doua partide care au fost , ca intotdeauna , total ignorati . Oricum , unificarea intereselor personale si de clica se va realiza . Unde-s doi puterea creste si tezaurul statului se va goli mai repede daca PNL cel nou va ajunge la putere si daca pana atunci nu va fi golit de catre USD . Si imnul se va schimba , din verde - nourat in verde - intristat si va fi cantat drept consolare in sediul fostului PDL transformat peste noapte in cavou politic .