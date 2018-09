AEC: „Județul Constanța, repetent la capitolul mediu educațional”

Niciun început de an școlar fără dispute. Nici Asociația Elevilor din Constanța nu face excepție de la această regulă. Aceasta atrage atenția asupra faptului că, și anul acesta, „autoritățile locale eșuează în a se asigura că școlile din Constanța sunt un mediu sigur, care sprijină și conferă accesul liber la educație pentru fiecare elev și care este ferit de orice cost ascuns pe care părinții să fie nevoiți să îl achite”. „Urmărind cu atenție învățământul constănțean observăm o intensificare constantă a fenomenului ,,fondului școlii” și ,,fondului clasei”. Sumele acestea variază, media fiind între 80-120 lei pe semestru și ajungând până la 200 de lei pe semestru. Dorim, în primul rând să transmitem tuturor părinților și elevilor că aceste costuri nu sunt unele obligatorii, ele fiind chiar ilegale. Sumele pretinse cu titlul de ,,fond al clasei” sau ,,al școlii” reprezintă cheltuieli pentru bunuri și servicii care trebuie asigurate din bugetul școlii, buget care se aprobă la rândul lui în consiliul local. Așadar, e în sarcina autorităților locale să finanțeze învățământul, nu a părinților sau elevilor. Cu fiecare ban virat către unitățile de învățământ sub forma ,,cotizației” pentru asociația de părinți din școală, cercul acesta vicios se perpetuează, directorii evitând să solicite fonduri suplimentare pentru acoperirea acestor cheltuieli din partea primăriei, de teamă să nu deranjeze pe cineva, existând astfel riscul de a atrage consecințe asupra lor. Solicitarea fermă a AEC este ca părinții, alături de elevi și profesori, să creeze un front comun și, alături de director, dacă are demnitate și simț de răspundere, să solicite fondurile necesare funcționării unității de învățământ de la consiliul local”, se arată într-un comunicat al Asociației. „Siguranța în școli este un deziderat indispensabil dacă dorim să vorbim de un sistem de învățământ modern, adaptat cerințelor secolului XXI. Totuși, se face că tot mai multe școli din județ se află în una dintre următoarele două situații: fie părinții scot bani în plus din buzunare pentru a acoperi cheltuielile pentru contractarea unei firme de pază, fie în unitatea de învățământ respectivă nu există pază. Dorim să evidențiem faptul că, conform art. 2, alin. (1) al Legii 333/2003, autoritățile publice locale au obligația de a asigura paza clădirilor pe care le au în subordine, printre care se află și cele în care unitățile de învățământ își desfășoară activitatea. Astfel, consiliile locale profită de dorința părinților ca elevii să învețe în siguranță și așteaptă ca aceștia să acopere cheltuielile necesare asigurării pazei, deși este responsabilitatea lor. Desigur, există și exemple de bună practică în județ, cum ar fi comunele Grădina, Independența, Adamclisi, care asigură paza școlilor din bugetul local, așa cum prevede legea. Pe această cale, AEC va continua demersurile pentru ca și celelalte primării să intre în legalitate, inclusiv cea a municipiului Constanța, unde situația persistă de ceva vreme, în ciuda demersurilor inițiate de noi. În Constanța, rata abandonului școlar este de 8% în mediul rural (fiind și cea mai ridicată din țară) și 6% în mediul urban (situându-se pe al doilea loc după Ilfov). Considerăm că acesta este efectul unei ineficiențe din partea administrației locale de a adopta măsuri prin care să asigure accesul liber la educație al tuturor elevilor. Încă din 2013, AEC militează pentru ca localitățile din județ să asigure burse școlare elevilor ce îndeplinesc criteriile impuse de Ordinul ministrului educației nr. 5576/2011. În anul 2013, patru localități (municipiul Constanța nefiind una dintre ele) acordau aceste burse, numărul crescând până la 50, în urma demersurilor AEC. Situația este însă revoltătoare deoarece primarii și consilierii locali încalcă cu bună știință legea în dauna elevilor, 20 de UAT-uri neacordând burse (23 August, Amzacea, Medgidia, Corbu, Deleni, Dobromir, Gârliciu, Ghindărești, Ion Corvin, Lipnița, Mircea Vodă, Mihail Kogălniceanu, Mereni, Mihai Viteazu, Oltina, Ostrov, Pecineaga, Săcele, Saraiu și Topalu). Ne dorim ca până la finalul anului școlar 2018-2019 toate localitățile din județ să acorde burse elevilor, la un cuantum decent. Din păcate, la momentul actual, există primari și consilii locale ce consideră că, pentru un elev orfan de ambii părinți, suma 20 de lei/lună e suficientă și reușește să acopere nevoile pe care acesta le are. Astfel, anumiți reprezentanți ai autorităților locale se află într-o lume paralelă cu realitatea, neputând să înțeleagă gravitatea unor astfel de situații. Alături de burse, situația transportului contribuie și ea la rata crescută de abandon școlar din județ. La momentul actual, art. 84, alin. (1) și (2) al Legii 1/2011 prevede faptul că elevii beneficiază de tarif redus (50%, respectiv 100% pentru elevii orfani) la toate tipurile de transport, inclusiv cel județean. Din păcate, Consiliul Județean Constanța refuză în mod constant să respecte legea și să acorde aceste reduceri, pasând responsabilitatea către primării, care nu au competențe în ceea ce privește transportul județean. AEC a acționat în instanță Consiliul Județean la finalul lunii august pentru intrarea în legalitate, procesul fiind în desfășurare la momentul actual. Tot pasivitatea Consiliului Județean Constanța a condus la imposibilitatea elevilor navetiști de a își deconta transportul, ca urmare a lipsei încheierii contractelor de serviciu public în care să se prevadă diferențele de tarif conform legii”, mai spun reprezentanții AEC.

”Problemele sunt multe, iar ceea ce ne-a învățat societatea românească este să le ascundem sub preș anual, sperând că acestea vor dispărea de la sine, că autoritățile locale vor realiza într-un final gravitatea unui sistem educațional învechit și ineficient. Din păcate, e momentul să ne ridicăm în picioare, să spargem bula zonei de confort în care fiecare dintre noi s-a complăcut până acum și să ne facem vocea auzită. Ne dorim ca fiecare elev să se poată ridica în picioare și să aibă curajul să sesizeze că un drept i-a fost încălcat, ca fiecare părinte să someze directorii școlilor spre a închide cercurile vicioase ale cheltuielilor ascunse din școli, ca fiecare profesor să se alăture luptei pentru un sistem de învățământ adaptat secolului XXI și ca autoritățile locale să realizeze că educația este pilonul de bază al societății și că ea reflectă stadiul în care societatea actuală se află. Astfel, cu un sistem educațional atât de lacunar, nu ne putem dori ca societatea să fie mai presus”, a declarat președintele AEC, Mihai Tănase. Asociația Elevilor din Constanța îndeamnă fiecare elev să se implice la nivelul școlii, al comunității locale sau chiar al județului și să se alăture luptei oneste pentru un sistem de învățământ modern.