Agentul lui Chivu susţine că AS Roma întîrzie prelungirea contractului

Agentul fundaşului Cristian Chivu, Andrea Pretti, a declarat că AS Roma întîrzie prelungirea contractului internaţionalului român, deşi negocierile ar fi trebuit să fie demarate încă din septembrie 2005, informează site-ul sports.it. Pretti a subliniat că poziţia sa şi a jucătorului nu s-a schimbat de la ultima discuţie cu oficialii romani, de a căror atitudine s-a arătat deranjat. Andrea Pretti a confirmat faptul că în perioada de transferuri din 2005 au existat o serie de discuţii cu Internazionale Milano, însă a ţinut să sublinieze că gruparea AS Roma a fost în permanenţă la curent cu situaţia. Pretti consideră "improbabilă" reluarea negocierilor cu Inter Milano, în ciuda informaţiilor privind un posibil schimb de jucători Cristian Chivu - Adriano. Chivu s-a transferat de la Ajax Amsterdam la AS Roma în 2003, semnînd atunci un contract valabil pînă în 2008. Potrivit presei italiene, gruparea italiană ar dori să-i prelungească acordul internaţionalului român pînă în 2011.