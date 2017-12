Agigea, scor-fluviu cu Aurora: 16-1!

Sâmbătă au avut loc meciurile din etapa a 18-a din Liga a IV-a la fotbal, care, a decis Asociaţia Judeţeană de Fotbal, a fost ultima disputată în 2011. Ambii lideri ai celor două serii au avansuri mari în clasament, iar punctajul acumulat până acum şi evoluţiile din acest campionat fac din CS Agigea şi CS Peştera singurele candidate la promovarea în Liga a III-a.

Iată rezultatele etapei a 18-a - SERIA EST: Portul Constanţa - Sparta Techirghiol 0-1 (I. Stan 92); la juniori: 2-1; Viitorul Pecineaga - CSO Ovidiu 0-6 (L. Curt 56, 60, I. Zelca 65, C. Agafiţei 67, 79, C. Costache 70); la juniori: 1-8; Cariocas Constanţa - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 1-0 (M. Costin 70); la juniori: 5-4; Victoria Cumpăna - AS Cogealac 8-0 (G. Olaru 18, 49, Ed. Poenaru 27, M. Guşă 28, C. Lemnaru 35, 65, 68, M. Coman 63); la juniori: 2-7; CS Agigea - Aurora 23 August 16-1 (A. Mogoşanu 2, 56, Cl. Pîrvulescu 5, 21, P. Iacobuţă 14, Cr. Carapcea 18, 32, 75, I. Boraş 35, Fl. Nedelea 42, Al. Almaghe 53, 72, 83, M. Nicolae 69, 84, Cr. Drăgulin 73 - C. Olaru 86); la juniori: 8-3. GSIB Mangalia a stat. Clasament: 1. Agigea 45p; 2. Ovidiu 34p (golaveraj 85-37); 3. Portul 34p/16j (golaveraj 38-15).

SERIA VEST: Ştiinţa Poarta Albă - CS Carvăn Lipniţa 1-1 (B. Chirvase 73 - Ad. Pitu 46); la juniori: 3-0 (lipsă cărţi de identitate); Steaua Speranţei Siliştea - Sport Prim Oltina 0-1 (G. Plăcintă 16); la juniori: 1-2; CS Peştera - Dacia Mircea Vodă 3-0 (G. Hampu 26, Enis Cogali 30, D. Funda 34); la juniori: 2-3; Vulturii Cazino Constanţa - Gloria Băneasa 3-0 (R. Ferenţi 15, 81, S. Feizula 60); la juniori: 3-0 (neprezentare); Perla Murfatlar - Carsium Hîrşova 5-0 (C. Stanciuc 42, 71, V. Pascal 49, 75, T. Bondrea 90); la juniori: 3-5; CS Mihail Kogălniceanu - CS Cernavodă 4-4 (M. Băcanu 3, Şt. Olar 7, I. Treznea 41, 45 - R. Rădulescu 42, 63, C. Sasu 55, 61); la juniori: 1-5. Clasament: 1. Peştera 48p; 2. Băneasa 32p; 3. Kogălniceanu 30p.

Iată şi rezultatele ultimelor două restanţe din Campionatul Judeţean de fotbal: Pescarul Ghindăreşti - Speranţa Nisipari 4-3 (M. Simion 16, A. Platon 42, N. Boboc 54, A. Anani 92 - Cr. Damian 44-autogol, Ad. Bîrsan 67, M. Menai 75-autogol) - Seria Nord, etapa a 3-a; Voinţa Siminoc - Danubius Rasova 5-2 (I. Chiriţă 64, D. Lungu 66, G. Neagoe 70, 78, V. Trifan 85 - C. Neda 23, V. Olah 75) - Seria Sud, etapa a 4-a.

Clasamentele complete ale seriilor din Liga a IV-a la fotbal şi Campionatul Judeţean de fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.