Al doilea eșec consecutiv pentru FC Viitorul

Aflată în criză după un start slab în acest an, FC Viitorul a debutat cu stângul în play-off, fiind învinsă sâmbătă, în prima etapă, în fieful liderului Astra Giurgiu, cu 2-0 (V. Găman 35, Alibec 85). Declarațiile făcute de managerul Gheorghe Hagi, care a anunțat că echipa sa nu se mai luptă pentru titlul de campioană, din cauza lipsei de valoare, s-au văzut și în jocul formației de pe litoral, care a părut tern și fără nerv. De altfel, în prima repriză, doar Răzvan Marin l-a deranjat pe Gavrilaș cu două șuturi din lovituri libere, rezolvate de portarul gazdelor. De partea cealaltă, nici giurgiuvenii nu au strălucit, lipsa de pe bancă a antrenorului Marius Șumudică, aflat totuși în tribune, punându-și amprenta asupra evoluției lui Alibec și compania. Astra a deschis scorul la o fază fixă, în min. 35, când V. Găman, nemarcat în centrul careului, a reluat cu capul din lovitura de colț executată de Boldrin. În repriza secundă, constănțenii au alergat după egalare, dar A. Chițu a ratat o ocazie uriașă, în min. 63, când a scăpat singur după o pasă excelentă a lui I. Hagi, a driblat portarul, dar a pierdut un tempo, pentru că s-a poziționat astfel încât să trimită cu stângul, și a șutat în bară din unghi închis. Mai mult, Astra a scăpat de emoții în min. 88, iar Alibec a șutat de la 14 metri la colțul lung.

La finalul întâlnirii, Hagi a șocat din nou prin declarații, întărind faptul că FC Viitorul nu mai contează în lupta pentru titlu. „Obiectivul ni l-am atins. Încercăm să facem meciuri bune și să vedem câte puncte putem aduna. Nu mai contați pe noi în lupta pentru titlu. Am greșit când am spus că ne putem bate. Nu avem valoare ca să ne putem bate pentru titlul de campioană. Nu sunt mulțumit, dar mergem înainte, ce să facem”, a spus managerul tehnic al constănțenilor, care a lăudat, surprinzător, evoluția elevilor săi: „Am avut și noi ocaziile noastre, iar ei, la două șuturi pe poartă, au marcat. Au fost mai experimentați și au profitat. Noi am dominat, dar în ultimii metri trebuie să fim mai buni. Am avut meciul în control, dar trebuie să existe ceva în plus ca să putem câștiga”.

Au evoluat - Astra (antrenor Bogdan Andone): Gavrilaș - Queiros, V. Găman, Geraldo, Junior Morais - Takayuki Seto, Boldrin (64 F. Lovin) - Boudjemaa (82 D. Florea), Teixeira, De Amorim (58 D. Niculae) - Alibec; FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Tordai - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - R. Marin (82 V. Rusu), I. Nedelcu (74 I. Filip), Pablo de Lucas (65 B. Nicoliță) - A. Chițu, I. Hagi, Fl. Tănase. Cartonaşe galbene: Morais, Queiros / R. Marin, Hodorogea, Benzar. Au arbitrat: Cristian Balaj (Baia Mare) - Alexandru Cerei (Cluj-Napoca) și Daniel Mitruți (Craiova).

