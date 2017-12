Al nouălea succes consecutiv pentru CVM Tomis

CVM Tomis Constanţa a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, a noua victorie consecutivă în Divizia A1 la volei masculin, însă echipa a avut multe oscilaţii în joc, în faţa unui adversar care a venit pe Litoral fără doi titulari accidentaţi, centrul Todor şi extrema Pop, şi l-a pierdut pe universalul Briscan (entorsă la gleznă) la jumătatea setului 3! Pe fondul unei evoluţii destul de slabe a constănţenilor, oaspeţii au echilibrat disputa şi chiar au reuşit să câştige un set. Scor final: CVM Tomis Constanţa - SCM U. Craiova 3:1 (25:22, 20:25, 25:21, 25:21). „Se întâmplă să joci şi mai slab, dar este bine că am câştigat. Cred că jucătorii mei au fost puţin fără motivaţie, ştiind că echipa adversă a lăsat acasă doi titulari, şi au aşteptat ca victoria să vină de la sine”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Viktor Sidelnikov. Jocul sub aşteptări al echipei sale l-a determinat pe antrenorul rus să facă trei schimbări la mijlocul setului 2: Janosik la Lescov, Ditlevsen la Chiţigoi şi Spînu la Began. Nici aceste înlocuiri nu au ajutat Tomisul să câştige setul, dar în următoarele două am văzut o altă atitudine în jocul gazdelor. Chiţigoi a revenit pe teren, dar în locul lui Merkushev, şi a jucat extremă până la final. A mai fost doar o sincopă în jocul constănţenilor, la 23:14 în setul 3, când craiovenii au recuperat până la 23:20, pe serviciul lui Todoran! „Eu zic că a fost un joc bun pentru noi, spectaculos, care cred că a făcut o propagandă bună voleiului. Dacă i-am fi avut şi pe cei doi titulari care au rămas acasă, poate că am fi putut spera la un rezultat mai bun. Se pare că jucăm mai bine cu echipele din partea superioară a clasamentului, însă noi trebuie să batem formaţiile de aceeaşi valoare ca noi, pentru că obiectivul nostru este evitarea retrogradării”, a spus antrenorul oaspeţilor, Dănuţ Pascu.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Chiţigoi, Began, Macovei, Bahov, Merkushev şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Ditlevsen, Janosik şi Spînu); Craiova (antrenori Dănuţ Pascu şi Claudiu Mitru): Vînătoru - Briscan, Todoran, Sănduţă, Bala, Vyazovskiy şi Gavrilovic - libero (au mai jucat: Căpitanu, Triculescu şi Teleleu). Au arbitrat: Gheorghe Popescu (Bucureşti) şi Cornel Ionescu (Rm. Sărat).

Celelalte rezultate ale etapei a 9-a: Unirea Dej - Steaua Bucureşti 3:2 (24:26, 23:25, 25:13, 25:19, 15:10); CSM Bucureşti - U. Cluj 3:1 (25:11, 25:23, 16:25, 25:22); Explorări Baia Mare - Torpi Tg. Mureş 3:0 (25:18, 25:16, 25:11); Remat Zalău - CSMU LPS Suceava 3:0 (25:15, 25:21, 25:15); VCM Piatra Neamţ - Dinamo Bucureşti 2:3 (25:14, 17:25, 25:23, 22:25, 10:15).

MARŢI, TOMIS EVOLUEAZĂ ÎN CUPELE EUROPENE. Mâine, de la ora 20.15, în Sala Sporturilor din Constanţa este programat meciul dintre CVM Tomis şi echipa rusă Gazprom-Ugra Surgut, contând pentru 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, manşa tur. Partida va fi prefaţată de obişnuita conferinţă de presă organizată de clubul constănţean, astăzi, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor.

SURGUT A ÎNVINS LIDERUL CAMPIONATULUI RUS! În ultimul meci de campionat, adversara Tomisului a învins pe teren propriu prima clasată, Zenit Kazan, scor 3:2, după 16:14 în setul decisiv! Au evoluat pentru Surgut: Khabibullin (înlocuit de Kobzar în setul 4) - Nosenko, Gutsalyuk, Kadziewicz, Shulepov, Rodichev şi Martiniuk - libero (au mai jucat: Bestuzhev şi Parkhomchuk). Ugra este acum pe locul 8 al clasamentului, cu 7 puncte.

Clasament

1. Remat Zalău 9 9 0 27: 4 26

2. CVM Tomis 9 9 0 27: 6 26

3. Dinamo Bucureşti 9 7 2 22:11 19

4. Unirea Dej 9 6 3 22:14 18

5. Explorări Baia Mare 9 6 3 20:15 17

6. CSM Bucureşti 9 4 5 16:17 13

7. U. Cluj 9 4 5 18:19 12

8. VCM Piatra Neamţ 9 3 6 14:19 10

9. Steaua Bucureşti 9 3 6 13:19 10

10. SCM U. Craiova 9 3 6 13:21 9

11. Torpi Tg. Mureş 9 0 9 5:27 1

12. CSMU LPS Suceava 9 0 9 2:27 1