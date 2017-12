Alba-neagra cu Şumudică

FLORIN MARIN, DOAR DIN IARNĂ. Refuzaţi de toţi antrenori contactaţi, Gheorghe Hagi, Sorin Cârţu şi Florin Marin, conducătorii grupării de pe litoral au încercat ieri dimineaţă să facă o mutare surprinzătoare. Prevalându-se de faptul că demisia fostului tehnician Marius Şumudică a fost aprobată doar verbal, oficialii constănţeni au hotărât să-l cheme înapoi şi să-l repună în funcţie pentru ultimele trei etape din turul actualului sezon al Ligii a II-a. Aflat la Bucureşti, alături de secundul Radu Creţulescu, Şumudică a trebuit să accepte decizia, aflându-se sub contract cu FC Farul. După doar câteva ore, conducătorii clubului constănţean s-au răzgândit şi l-au întors din drum pe Şumudică, anunţându-l că nu mai au nevoie de serviciile sale. Drept urmare, partida programată sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, împotriva celor de la Tricolorul Breaza, din etapa a 15-a, va fi pregătită de fostul secund Gheorghe Butoiu. În vârstă de 41 de ani, fostul jucător al Farului va debuta în postura de antrenor principal la nivelul ligii secunde, chiar dacă nu beneficiază încă de carnetul de antrenor categoria A, urmând să încheie cursul abia în luna ianuarie. În funcţie de rezultatul de sâmbătă, Butoiu ar putea rămâne pe banca tehnică până la sfârşitul turului, iar în iarnă echipa va fi preluată de Florin Marin, fostul antrenor al Ceahlăului Piatra Neamţ. “Nici unul din antrenorii pe care am dorit să îi aducem nu a acceptat oferta noastră, nici Cârţu, nici Florin Marin, nici Grigoraş şi nici Hagi. În momentul de faţă, Gheorghe Butoiu rămâne antrenorul Farului în cele trei etape rămase de disputat din tur”, a declarat preşedintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu. “Am avut o discuţie cu patronii Farului şi le-am comunicat că sunt de acord să vin la Farul, dar din iarnă. Acesta este punctul meu de vedere şi rămâne să hotărească dânşii ce vor face, pentru că ar fi vrut să vin la Constanţa şi pentru ultimele trei etape din tur. De aceea nici nu am intrat în discuţii despre amănuntele contractuale”, a explicat Florin Marin.

CHICO FORŢEAZĂ. Accidentat la spate, Chico ar putea evolua sâmbătă, chiar dacă doctorii i-au recomandat o săptămână de pauză. Atacantul portughez a făcut deja două zile de tratament la Techirghiol, la doctorul Liviu Muja, şi speră să fie apt până la ora jocului. “Am dureri puternice, dar trag tare pentru a juca în cele trei meciuri rămase din tur, iar în iarnă să fac o recuperare completă”, a spus Chico. În aceeaşi situaţie se află şi Ion Barbu, care s-a ales cu o contuzie puternică la glezna dreaptă după meciul de la Rm. Sărat. Altfel, Sevastian Iovănescu va fi prezent astăzi, la Piteşti, la înmormântarea fostului său coechipier de la FC Argeş, Constantin Cârstea, urmând să depună o coroană de flori din partea grupării constănţene.