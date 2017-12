Alcoolul, asociat cu șapte tipuri de cancer

Dacă obișnuiți să vă relaxați cu un pahar de băutură după orele istovitoare la muncă, ar trebui să lăsați paharul jos și să vă găsiți un mod de relaxare mai puțin periculos. Un studiu publicat în revista ”Addiction”, în ediția de joi, arată că alcoolul este asociat cu apariția a șapte tipuri de cancer: orofaringian, de laringe, de esofag, de ficat, de colon, de rect și de sân. Cele mai frecvente cazuri de cancer provocate de consumul de alcool sunt la nivelul cavității bucale și gâtului, atrag atenția cercetătorii, citați de Russia Today. Mai mult decât atât, specialiștii avertizează că alcoolul a fost responsabil de decesele cauzate de cancer în jumătate de milion de cazuri în anul 2012, reprezentând 5,8% din totalul cazurilor de deces provocat de cancer la nivel mondial.

Autorul studiului, Jennie Connor, șefa departamentului de medicină de prevenție și socială din cadrul Universității Otango din Noua Zeelandă, susține că studiul arată că există mai mult decât o simplă legătură între consumul de alcool și apariția cancerului, existând dovezi clare că alcoolul provoacă apariția cancerului nu doar în cele șapte cazuri enumerate, ci și în cazul cancerului de piele, de prostată și de pancreas. Connor a avertizat că afirmația conform căreia consumul moderat de alcool asigură protecție împotriva bolilor cardiovasculare nu este susținută cu probe solide, deci nu ar trebui pusă în aplicare. Pericolul apariției cancerului este cu atât mai mare în cazul persoanelor care consumă cantități importante de băuturi alcoolice, zilnic, acesta fiind cu 40% mai mare decât în cazul băutorilor ocazionali. Totuși, există o marjă de eroare în rezultatele studiului, dată de faptul că persoanele bolnave de cancer care au recunoscut că beau alcool ar putea declara cantități mai mici decât cele consumate în realitate.

Deocamdată, Jennie Connor a declarat că echipa sa de cercetători nu a identificat și motivul care face ca băuturile alcoolice să ducă la apariția cancerului, dar în cazul cancerului la sân se crede că alcoolul crește nivelul de estrogen din organism, provocând apariția acestui tip de cancer. Connor și echipa sa au ajuns la concluzia că alcoolul duce la apariția cancerului după un studiu de zece ani realizat alături de World Cancer Research Fund, the American Institute for Cancer Research, the International Agency for Research on Cancer și the Global Burden of Disease Alcohol Group.