Alexandru Rafila, confirmat pozitiv cu COVID-19

Alexandru Rafila, candidatul PSD la funcţia de prim-ministru şi reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a confirmat, joi seară, la Antena 3, că este infectat cu COVID-19.

Rafila a mai spus că primul test a ieșit negativ, însă a repetat testul, iar al doilea este cu rezultat pozitiv.

El a precizat că se simte bine, aflându-se în izolare după ce soția sa a fost confirmată cu COVID-19.

„Deocamdată mă simt bine. (...) Am purtat mască, problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat, după câteva zile, că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus”, a mai spus Alexandru Rafila.